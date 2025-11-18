Slušaj vest

U Hrvatskoj penzioneri imaju mogućnost da rade do 20 sati nedeljno, a da pri tom zadrže pun iznos penzije.

To pravo imaju korisnici starosne, prevremene starosne i porodične penzije, kao i oni koji su penziju ostvarili po opštim propisima. Mogu sklopiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme i uživaju ista prava kao i svi ostali radnici, uključujući i plaćeni godišnji odmor.

Ipak, iz Stranke penzionera upozoravaju na problem koji pogađa vojnike i policajce u penziji. Oni godinama dopunjuju kućni budžet radeći pola radnog vremena, ali im se taj rad ne priznaje u dodatni staž, pa samim tim ne mogu ni da povećaju svoju penziju.

Više rada - manja penzija

Jedan od njih je Dario Nađ, bivši vojnik, koji je šest godina radio na ugovorima od pola radnog vremena. Kada je pokušao da mu se taj period prizna kao staž, obavešten je da bi mu se, prema važećim propisima, penzija smanjila za 20 do 30 odsto.

Foto: Uroš Arsić/Mondo

- Pitao sam ih kako je moguće da imam manju penziju ako imam više staža. Nisu mi dali objašnjenje, samo su rekli da su takva pravila - kaže Nađ.

U Ministarstvu hrvatskih branitelja odgovorili su mu da nije otišao u penziju po Zakonu o braniteljima, pa zato ne potpada pod njihovu nadležnost. Od političkih stranaka kojima se obratio, nije dobio konkretan odgovor.

- Već pet godina pokušavam da dođem do objašnjenja, ali nailazim na zid - dodaje on.

Problem i sa 13. penzijom

Nađ navodi i da mu se iznos 13. penzije neće obračunati na puni staž.

- Pravnik u PIO fondu mi je rekao: „Šta biste hteli, već imate povlašćenu penziju.“ A da li je 708 evra za 33 godine staža neka privilegija? - pita se on.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pravila u Srbiji

U Srbiji su pravila drugačija. Penzioneri mogu da rade, ali:

- ako primaju starosnu penziju, dozvoljeno je angažovanje preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu ili autorskih ugovora, dok istovremeno ne mogu biti u punom radnom odnosu i zadržati penziju;

- ako primaju prevremenu starosnu penziju, isplata penzije se obustavlja za vreme trajanja radnog odnosa.