– Možda 100 do 200 evra ukupno, ako nemaš drugog posla, tj. ako si slobodna. Ako radiš i moraš da pomeraš obaveze zbog toga, onda je realno tražiti 200–300 evra. Pretpostavljam da kuća nije daleko, možda 2 km od tvoje. Imaš da nahraniš životinje jednom dnevno, naspeš im vodu i očistiš za njima – to je sat vremena posla maksimalno. Kuća se može srediti za jedno popodne, pogotovo ako su je ostavili čistu. Nema tu mnogo da se radi – napisao je jedan komentator.

– To i nije neki težak posao kad se sve sabere. Možeš da tražiš 30 do 50 evra po danu, ako je njihova hrana. Ili dogovori da ti plate dva obroka dnevno – najbolje unapred. Ostaviš im račune za dostavu ili neka ti kupe sve što bi jela za nedelju dana. Niko ti neće platiti 10 evra po satu, osim ako nisu baš bogati i imaju šta da se čuva. Ako je 5 evra po satu, to ti dođe 120 evra dnevno – gde to ima? Ležiš, paziš pse i jedeš. Fora je da ih ne odbiješ previsokom cenom – nađi balans. Pitaj prvo njih šta misle, koliko bi platili za tu uslugu, pa spomeni i svoje obaveze i troškove. Ispitaj teren i lepo se nagodi.

– Odredi satnicu koja ti odgovara, piši sate, saberi sve na kraju i pomnoži sa cenom koju si odredila. Na to dodaš putne troškove do kuće i to je to. Ako su poznanici i nije velika kuća, ja bih tražio 10–15 evra po satu plus 20 evra za dolazak – zaključuje jedan korisnik.