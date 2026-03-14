Područje Zabrnjica, koje se nalazi u okviru projekta Priboj u jugozapadnoj Srbiji, do sada nije bilo predmet savremenih istraživanja zlata. Ipak, australijska rudarska kompanija Middle Island Resources Limited saopštila je da je na tom prostoru identifikovala potencijalno značajnu zonu zlatne mineralizacije.

Analizom 146 uzoraka zemljišta, kao i dodatnih uzoraka stena, otkrivena je anomalija zlata duga oko 600 metara i široka do 200 metara. U tlu su zabeležene koncentracije do 10 ppb, dok su u uzorcima stena dostizale do 1,91 gram po toni. Geološki uslovi na ovom području podsećaju na velike „replacement-style“ sisteme zlata, slične poznatom nalazištu Donlin Creek na Aljasci, koje sadrži višemilionske količine zlata i smatra se jednim od najvećih na svetu.

U ovakvim geološkim sistemima zlato potiče iz dubokih i vrelih rastvora koji su prolazili kroz stene i tokom dugog vremenskog perioda hemijski taložili zlato u njihovoj strukturi, gotovo kao da se zlato „ulivalo“ u stene, rastvoreno na molekularnom nivou u mešavini metala i vode.

Izvršni direktor Piter Spirs istakao je da rezultati potvrđuju potencijal do sada neistraženog područja i ukazuju na novu perspektivnu lokaciju za bušenje. Planirano je da tokom terenske sezone 2026. godine započne početni program bušenja koji obuhvata pet bušotina.

Istovremeno, kompanija nastavlja istraživanja bakra u okviru šireg projekta u okolini Priboja, gde su već u januaru u uzorcima tla zabeležene povišene koncentracije ovog metala.

Podsetimo, australijska kompanija Middle Island Resources je prošle jeseni, preuzimanjem firme Konstantin Resources, takođe iz Australije, postala vlasnik 14 licenci za istraživanje ruda u Srbiji na ukupno oko 62.000 hektara, što je više nego što poseduje bilo koja druga kompanija u našoj zemlji.

Dozvole obuhvataju tri glavna projektna područja, Bobija, Priboj i Timok, koja su prvenstveno usmerena na istraživanje zlata i bakra, ali i srebra, olova i cinka.

Kompanija je krajem prošle godine već započela bušenja na Bobiji, gde su najbolji rezultati pokazali zone sa oko 1 do 3 grama zlata po toni rude.

U februaru su, u rejonu Tisovika, nekadašnjeg rudnika olova i cinka između planina Medvednik i Bobija, najnovija probna bušenja otkrila široko rasprostranjene anomalije srebra.