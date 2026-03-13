Slušaj vest

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 102,0811.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 3,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,4 odsto, a od početka godine slabiji je za 2,1 odsto.