Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4137, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).
InfoBiz
Kursna lista za 13. mart 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 102,0811.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 3,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,4 odsto, a od početka godine slabiji je za 2,1 odsto.
Biznis Kurir
