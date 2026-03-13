Slušaj vest

Dok se većina nas bori sa „burnout“ sindromom i pretrpani smo notifikacijama, jedna evropska država odlučila je da povuče radikalan potez. Zemlja koja već godinama neprikosnoveno drži titulu najsrećnije nacije na planeti, želi da podeli svoju tajnu formulu sa svetom i to potpuno besplatno.

U pitanju je Finska, koja je upravo pokrenula globalni konkurs: nude sedmodnevni boravak u svojoj netaknutoj prirodi, a sve troškove putovanja i smeštaja pokriva država.

Šta je „Coolcation“ i zašto vam je potreban?

Zaboravite na prženje na suncu i gužve u turističkim centrima. Finska promoviše novi trend – „coolcation“. Destinacija je finski Lakeland, najveća jezerska regija u Evropi. To je predeo sa hiljadama jezera i zelenim šumama, gde je fokus na sporom ritmu života i digitalnom detoksu.

Cilj ove inicijative je da gostima približi način života koji Finci najviše cene tokom leta. Umesto gradske buke, nudi vam se:

  • Pecanje na mirnim jezerima,
  • Planinarenje kroz guste nordijske šume,
  • Čuvena finska sauna i resetovanje organizma u hladnoj vodi,
  • Uživanje u lokalnim specijalitetima spremljenim od onoga što nudi priroda.

Heli Jimenez, direktorka marketinga u organizaciji Business Finland, objašnjava da turisti često dolaze tražeći odgovor na pitanje zašto su Finci toliko srećni. Odgovor se krije upravo u Lakelandu.

finska
Foto: Jon Sparks / Alamy / Profimedia

 To je mesto gde se čak i sami Finci vraćaju kada žele da se „isključe“ iz modernog sveta i vrate korenima.

Kako do besplatnog puta?

Da biste u junu 2026. godine postali jedan od odabranih gostiju, pravila su jednostavna i kreativna:

  • Snimite kratak video i objavite ga na Instagramu ili TikToku.
  • U videu objasnite šta bi vama značio odmor u Finskoj i zašto vam je potreban taj „reset“.
  • Popunite prijavu na zvaničnoj stranici projekta.

Rok za prijavu je 29. mart 2026. godine u 23:59h, a odabrana putovanja će se realizovati tokom juna meseca.

Ovo je jedinstvena prilika za sve koji žele da bar na nedelju dana postanu deo najsrećnije nacije na svetu i otkriju kako priroda direktno utiče na produktivnost i mentalno zdravlje. Prijave se popunjavaju OVDE

