Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,8944.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,0 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,0 odsto.