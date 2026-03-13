Slušaj vest

Iako je velika potražnja za kućama van grada, koja je bila posebno izražena tokom pandemije, sada donekle splasnula, interesovanje za vojvođanske proplanke i padine i dalje traje. Ipak, tržište je u međuvremenu prošlo kroz značajne promene, cene su naglo porasle, a uslovi za dobijanje kredita postali su stroži nego što mnogi očekuju.

Fruška gora: Od 2.000 do 27.000 evra za isti plac

Najveći rast interesovanja zabeležen je na Fruškoj gori, koja već godinama važi za jednu od najtraženijih lokacija. Prema rečima vlasnika nekretnina u ovom kraju, cene su na pojedinim lokacijama porasle i do deset puta u odnosu na period pre desetak godina. Tako je, na primer, plac u blizini Krčedina koji je 2015. godine koštao 2.400 evra danas dostigao vrednost od oko 27.000 evra.

Sličan trend primećuje se i na Banstolu, gde se vikendice od približno 65 kvadratnih metara danas procenjuju na više od 87.000 evra, iako su ranije koštale znatno manje. Danas je retkost pronaći kvalitetno zemljište po ceni nižoj od pet evra po kvadratu, dok se na Kosmaju za jedan ar traži čak do 3.000 evra.

Kredit za vikendicu

Mnogi građani razmišljaju o kupovini na rate, ali već na početku nailaze na ozbiljan problem. Banke više ne odobravaju stambene kredite za objekte koji su u katastru evidentirani kao vikendice ili apartmani. Zbog toga je jedina mogućnost finansiranja kupovine gotovinski (keš) kredit, koji je u većini banaka ograničen na maksimalno tri miliona dinara. Da bi se dobio standardni stambeni kredit, objekat mora biti upisan kao stan ili porodična stambena kuća.

"Dvaput se radujete: Kad je kupite i kad je prodate"

Stručnjaci za tržište nekretnina upozoravaju da se kupci često vode emocijama, zbog čega kasnije mogu zažaliti. Postoji stara izreka da se vlasnik vikendice raduje dva puta, kada je kupi i kada je proda. Razlozi za to leže u brojnim skrivenim troškovima i obavezama:

Održavanje: Kuća koja se retko koristi najbrže propada.

Infrastruktura: Mnogi zanemaruju činjenicu da zimi putevi mogu biti neprohodni ili da u nekim naseljima vodosnabdevanje nije stabilno.

Isplativost: Ako vikendica košta oko 100.000 evra, uz poreze i račune, često se ispostavi da je finansijski isplativije iznajmljivati smeštaj po ceni od 50 do 100 evra po vikendu. Šta se trenutno nudi na tržištu

Uprkos rastu cena, izbor je i dalje prilično širok, a Vojvodina učestvuje sa čak 59% u ukupnom tržištu vikendica u Srbiji.

Sremski Karlovci (Stražilovo): Vikendica od 100 m² na placu od 21 ar prodaje se za oko 100.000 evra.

Begeč: Građevinsko zemljište od 23 ara može se pronaći po ceni od oko 32.000 evra.

Sremska Kamenica: Manji uknjiženi objekti od oko 30 kvadrata sa lepim pogledom dostižu cenu od približno 150.000 evra.

Potez Zrenjanina: U blizini reke Begej mogu se naći opremljene vikendice za oko 35.000 evra, što se smatra vrlo povoljnom ponudom. Savet pre kupovine

Pre donošenja odluke o kupovini, finansijski savetnici preporučuju da mesečna rata kredita ne prelazi 10% ukupnih primanja domaćinstva. Takođe je važno proveriti da li se put do placa redovno čisti od snega tokom zime, kao i kakav je kvalitet mobilnog signala i internet pokrivenosti, jer je danas teško zamisliti život, i rad od kuće, bez stabilne veze.