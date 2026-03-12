"Recimo moj otac ima izrazito visoku penziju, i ako on ima 130.000 penziju, ona je ogromna. I šta god on meni rekao 'ja sam to zaradio uplaćivali smo', a neko drugi ima 30.000. Prosečno je preko 50.000. Sad mi kažemo povećavamo 10 odsto penziju. Moj otac će da ima 143.000, a ovaj drugi će da ima 33.000. Moj otac će da primi 10.000 više nego ovaj čovek i to nije fer, šta god ko mislio. Boriću se da nađem način kako da pomognemo onima koji imaju penzije ispod 35.000-40.000. Da probamo da smanjimo tu vrstu nejednakosti, da ne sprečavamo ljude da se obogate, ali da svima damo istu šansu. To je stvar koja me veoma zabrinjava jer vidim da to ljudi osećaju, ja to osećam", naveo je predsednik Vučić i nastavio: