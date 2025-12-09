Slušaj vest

Dejvid Elisun, direktor "Paramount Skydance-a", sada je predstavio svoju ponudu za kupovinu kompanije"Warner Bros. Discovery" odboru i akcionarima te kompanije, kao i sopstvenim zaposlenima.

Elisun je zaposlenima u "Paramountu" predstavio obnovljenu ponudu za kupovinu WBD-a u mejlu poslatom nešto posle 15 časova po istočnoameričkom vremenu u ponedeljak.

„Verujemo da kombinovanje kompanija Paramounta i Warner Bros. Discovery predstavlja snažnu priliku da se ojačaju obe kompanije, kao i čitava industrija zabave“, napisao je Elisun u internom dopisu koji je prvi pribavio Business Insider.

Direktor "Paramounta" veruje da je njegova potpuno novčana ponuda od 30 dolara po akciji za čitav WBD superiornija "Netflix-sovoj" ponudi od 27,75 dolara za streaming i studijske poslove WBD-a, uključujući "Warner Bros" filmski studio, HBO i platformu HBO Max.

"Paramount" je u ponedeljak ujutru podneo takozvanu neprijateljsku ponudu za WBD, nadajući se da će pridobiti investitore.

Elisun pokušava da pridobije i svoje zaposlene, nudeći im viziju u kojoj bi udruženi Paramount-WBD postali moćan gigant sposoban da se suprotstavi "Netflix-u" i "YouTube-u".

„Naša motivacija da preuzmemo Warner Bros. Discovery bila je dosledna od početka“, napisao je Elisun. „Volimo ovu industriju i duboko verujemo u njenu budućnost.“

Elisun je takođe rekao da je "pripovedanje" jedna od najvećih američkih kulturnih i ekonomskih vrednosti koje se izvoze u svet.

Izvršni direktor "Netflix-a" Ted Sarandos izneo je sličnu "američku" argumentaciju kada je, prema sopstvenim rečima, razgovarao sa predsednikom Donaldom Trampom o poslu, tokom nastupa na industrijskoj konferenciji u ponedeljak.

Foto: Shutterstock

„Predsednika je u vezi sa ovim poslom zanimalo: u kojoj meri će on zaštititi i otvoriti radna mesta u Americi?“ rekao je Sarandos.

"Netflix" tvrdi da je njihov predlog najbolji za potrošače i industriju zabave. Paramount iznosi suprotnu argumentaciju.

Ceo dopis Dejvida Elisuna zaposlenima u "Paramountu"

Dragi članovi tima,

Jutros smo podneli tender ponudu — javnu ponudu za otkup akcija direktno od akcionara kompanije — i obratili se akcionarima kompanije "Warner Bros. Discovery" sa ciljem da preuzmemo WBD po ceni od 30 dolara po akciji u gotovini.

Detalje možete pročitati u našem saopštenju za javnost, ali ukratko: verujemo da kombinacija "Paramounta" i "Warner Bros. Discovery" predstavlja snažnu priliku da se ojačaju obe kompanije i industrija zabave u celini. Zajedno bismo formirali veliku, naprednu kompaniju sposobnu da samouvereno ulaže u budući rast i iskoristi brzo menjajuće trendove u industriji — uz bolje pružanje usluga kreativnim stvaraocima i potrošačima.

Udružena kompanija omogućila bi nam veći domet, više resursa i veću kreativnu moć da ispričamo još izuzetnijih priča i donesemo ih publici širom sveta.

Obraćamo se direktno akcionarima jer zaslužuju potpunu transparentnost i mogućnost da donesu informisanu odluku. Naša ponuda od 30 dolara po akciji, kompletno u gotovini, superiorna je Netflixovoj — 27,75 dolara ukupno, uključujući 23,25 dolara u gotovini — u svakom pogledu: veća ukupna vrednost, veća izvesnost, jasniji regulatorni put i budućnost koja je proneta kroz podršku Holivudu, potrošačima i konkurenciji.

Naša motivacija da preuzmemo WBD bila je ista od početka. Volimo ovu industriju i duboko verujemo u njenu budućnost. I želimo da pomognemo da se očuva i ojača jedna od najvećih američkih kulturnih i ekonomskih vrednosti: pripovedanje. Spajanjem Paramounta i WBD želimo da ubrzamo kreativne motore obe kompanije, nudeći bogatiji repertoar visokokvalitetnih filmova, televizije, sporta, vesti i video igara globalnoj publici.

Suština: ova transakcija znači raditi više, a ne manje — za našu kompaniju, industriju, potrošače, akcionare i naročito za kreativne stvaraoce koji pokreću sve što radimo.

Uzbuđeni smo zbog prilike koja je pred nama i uvereni da će, kada akcionari WBD dobiju priliku da sami odluče, izabrati Paramount.

Kako proces bude odmicao, obećavam da ću vas obaveštavati o svim važnim novostima. Do tada, fokusirajmo se na naše ključne prioritete i nastavimo odlučno napred.

Duboko sam zahvalan na vašem radu, posvećenosti i strasti.

Idemo!

David"