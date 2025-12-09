Slušaj vest

Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu vina, rakije, hrane i turizma u Beogradu "Vinska vizija Otvorenog Balkana", koji je privukao veliki broj domaćih i stranih proizvođača, posebnu pažnju posetilaca izazvao je sektor međunarodnih izlagača. Hala je bila ispunjena mirisima vina i rakija, a među najprometnijim punktovima našao se kineski štand na kome su predstavljene tradicionalne rakije od pirinča.

Kineski štand našao se u centru pažnje kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za vreme zvanične posete sajmu zastao upravo kod njihovih proizvoda. Nakon razgovora sa predstavnicima, potpisao je jednu kutiju ekskluzivne rakije, što je izazvalo dodatno interesovanje posetilaca koji su se brzo okupili oko štanda da vide potpisanu ambalažu i da čuju šta to kineski proizvođači nude.

Foto: Petar Aleksić

Predstavnik kompanije, Brady Li (Li LiPeng), istakao je da je delegacija izuzetno zadovoljna reakcijom predsednika i interesovanjem publike.

- Predsednik je bio mnogo srećan što je ovde video ovoliku ponudu proizvoda - rekao je Li, dodajući da je na sajmu izloženo više različitih vrsta pića od pirinča kako bi domaća publika videla raznovrsnost kineske industrije alkoholnih pića.

On objašnjava da se kineska tradicionalna rakija značajno razlikuje od srpske.

- Ukus našeg alkohola je veoma drugačiji od srpskog. Pravimo ga od pirinča, ukus je drugačiji i glađi - kaže Li, pokazujući boce različitih veličina i tipova koje su se nalazile na policama detaljno štanda.

Posebnu pažnju privukla je flaša iz premium kategorije, ona čiju je kutiju predsednik potpisao.

- Flaša ovog pića koje je predsednik potpisao ima 52 posto alkohola, veoma je jaka. Imamo i slabije verzije od 40 do 42 posto, ali Kinezi vole jak alkohol. Veoma se često pije, ljudi piju rakiju svaki dan - objasnio je Li.

Na štandu su izložene i pristupačnije verzije pića, a Li rado otkriva detalje asortimana.

- Ova flaša spada u ekskluzivnija pića, ali imamo i pristupačnije verzije. Predsednik je nije probao ovde, ali siguran sam da u Kini jeste - rekao je sa osmehom.

Foto: Petar Aleksić

Tokom razgovora, Li je pokazao i povoljniju varijantu, koja je privukla znatiželju mnogih posetilaca koji su želeli da probaju nešto novo.

- U ponudi imamo i rakiju koja košta negde oko 3.000 dinara. Trenutno nam je najjeftinija u ponudi. Zovemo je Blue Sea, kao boja mora, a imamo i Blue Sky. Sve je napravljeno od pirinča - objašnjava on, ističući da je reč o autentičnom ukusu koji se retko može naći u Evropi.

Štand je bio ukrašen tradicionalnim motivima, a zaposleni su ljubazno nudili degustacije. Mnogi posetioci su se zadržavali da probaju različite vrste pirinčanog alkohola, raspitujući se o načinu pripreme i tradiciji iza ovog kineskog pića.

Foto: Petar Aleksić

Li naglašava da je njima kao proizvođačima važno da se srpska publika bolje upozna sa njihovim proizvodima.

- Živimo i radimo ovde, voleli bismo da više ljudi zna za naš alkohol. Imamo i skuplji i jeftiniji, zavisi ko šta voli - rekao je.

Iako je većina posetilaca želela da pogleda boce iz premium kategorije, povoljniji proizvodi su takođe privukli veliki broj ljudi, pogotovo one koji žele da probaju kineski alkohol prvi put.

Na kraju razgovora, Li je poslao poruku o odnosima dve zemlje:

- Nadamo se da će se prijateljstvo između Srbije i Kine nastaviti zauvek, mi volimo vašeg predsednika, veoma je poznat u Kini.