U halama Beogradskog sajma susreli su se ukusi i mirisi Balkana, Evrope i Azije, dok su domaći i strani proizvođači predstavili najnovije etikete, tradicionalne specijalitete i inovacije iz svojih podruma.

Među prisutnim zvaničnicima sajma bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je obišao više izlagača i razgovarao s domaćim i regionalnim proizvođačima vina.

Na štandu vinarije "Despot", predsednik se raspitao o najprodavanijim etiketama, pretpostavljajući da je u pitanju tamjanika.

- Predsednik je posetio naš štand, nije probao vino, ali je pitao šta se najviše prodaje. Pretpostavio je da je to tamjanika, što smo i potvrdili - kaže Aleksa Jakovljević iz vinarije "Despot".

Kao glavni adut ove godine ističu svoju premijum etiketu "krunski dokaz", vino koje je privuklo pažnju publike i ugostitelja.

Cene vina

Ponuda vina ove godine bila je šira nego ikada, od pristupačnih boca za ljubitelje laganih etiketa, pa sve do specijalnih serija rezervisanih za diplomatske prilike. Najjeftinije boce na sajmu koštale su oko 10 evra, uglavnom iz Srbije i regiona.

Na luksuznom delu ponude našlo se i kinesko vino od 250 evra po flaši, koje, kako su objasnili izlagači, piju kineski političari i često se služi za vreme zvaničnih državnih poseta.

Kao interesantan kontrast, posetioci su mogli da probaju i kinesko vino od svega 400 dinara, koje je privuklo ogromnu gužvu upravo zbog razlike u ceni i poreklu.

Kina u centru pažnje

Delegacija iz Kine predstavila se preko Čajniz alkoholik drink asosijejšena (Chinese Alcoholic Drink Association), a u ime udruženja govorio je Brejdi Li.

- Kina je poznata po žutom vinu, koje je ujedno i najprodavanije u našoj zemlji. Većina tih vina nije dostupna na srpskom tržištu, ali radimo na tome - rekao je.

On je istakao i zanimljivu sličnost Srbije i Kine:

- Rakija je ono što imamo zajedničko, a razlika leži u načinu proizvodnje. Vi svoju pravite od voća, a mi od pirinča. Isto tako i vino.

Njihov nastup izazvao je ogromnu pažnju, a posetioci su se najviše interesovali za egzotične ukuse i tradicionalna žuta vina koja retko stižu na evropsko tržište.

Albanci osvojili publiku

Snažno prisustvo imale su i vinarije iz regiona. Među njima posebno se izdvojila albanska vinarija Cobi, koja je prvi put predstavila svoju ponudu široj srpskoj publici.

- Naša vina i rakije su domaće proizvodnje, a nudimo mnogo različitih vrsta. Koristimo posebnu sortu grožđa od koje jedini u svetu proizvodimo vino - ističu iz ove vinarije.

Kako kažu, cilj im je da putem ovog sajma ubrzaju ulazak na srpsko tržište i predstave autentične ukuse Albanije.

Rakije na svakom koraku

Osim vina, posetioci su ove godine imali priliku da degustiraju veliki broj balkanskih rakija, od domaćih šljivovica do egzotičnih voćnih rakija iz regiona. Rakija je bila posebno popularna među inostranim gostima, a više delegacija iz Evrope i Azije informisalo se o tradicionalnoj srpskoj proizvodnji. Cene rakije na štandovima kreću se od 1.500 do čak 16.000 dinara po boci.

Foto: Petar Aleksić

Sajam je još jednom potvrdio status najveće vinske manifestacije u ovom delu Evrope. Italijanski i francuski štandovi doneli su premijum etikete i klasičnu tradiciju. Češka je iznenadila izborom aromatičnih i sve popularnijih suvih vina. Makedonske i crnogorske vinarije nastavile su da dominiraju u kategoriji snažnih crvenih vina.

Srbija je predstavila sjajan spektar, od pristupačnih tamjanika do visokokvalitetnih barikiranih izdanja.