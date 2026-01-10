Slušaj vest

Prvu sedmicu januara obeležio je rast otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u klanicama na području pirotskog regiona. Naime, dominirao je iznos od 850 din/kg. Sem teladi vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg i krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 250 din/kg.

Poskupela telad

Otkupne cene teladi SM rase, tovne junadi telesne mase do 160 kilograma, tovnih bikova teških preko 500 kilograma i krava za klanje bile su niže u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području raškog regiona. Za telad su klaničari plaćali 710 din/kg, tovne bikove 450 din/kg a za krave za klanje 240 din/kg. Reporteri STIPS iz Novog Sada evidentirali su pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma u odnosu na prethodni period.

Foto: Printscreen/Youtube

Tokom prve sedmice januara dominirao je iznos od 450 din/kg. Ponuda je bila prosečna. Pored teladi, koja su se na stočnoj pijaci u Kraljevu mogla upazariti po dominantnoj ceni od 820 din/kg, tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 490 din/kg i krava za klanje po ceni od 285 din/kg, zabeležena je i ponuda priplodnih junica po dominantnoj ceni od 198.900,00 dinara po kilogramu. Nije bilo značajnije promene u pogledu ponude i tražnje teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda u klanicama na području moravičkog regiona. Dominantne otkupne cene, takođe su zadržale prošlonedeljni nivo.

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je otkup teladi SM rase po dominantnoj ceni od 800 din/kg i krava za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 240 din/kg. Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma zadržala se na prošlonedeljnih 480 din/kg u klanicama na području nišavskog regiona.

Prasad i dalje skupa

Prema podacima reportera STIPS iz Smedereva, u sedmici za nama došlo je do rasta prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Nišavskog regiona. Naime, dominirao je iznos od 320 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Na pijaci žive stoke u Nišu je, takođe, došlo do rasta prodajne cene prasadi iste kategorije, pa je dominirao iznos od 350 din/kg. Klaničari sa područja Loznice i okolnih mesta, protekle su sedmice, po nižim cenama u odnosu na prethodnu, otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma pa je dominirao iznos od 190 din/kg. Na stočnoj pijaci u Čačku nastavljen je trend rasta prodajnih cena prasadi, pa je za grla telesne mase do 15 kilograma trebalo izdvojiti 400 din/kg, dok je u kategoriji grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 380 din/kg.

Prasići se kreću do 400 dinara Foto: Shutterstock

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 340 din/kg u klanicama na području Novog Sada i okolnih mesta protekle sedmice. Osim njih klaničari su otkupljivali obe kategorije tovnih svinja po ceni od 200 do 210 din/kg. U klanicama na području srednjebanatskog regiona vršen je otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, a dominantna cena iznosila je 500 din/kg, a obim ponude i otkupa bili su prosečni.

Skuplja i jagnjad

U klanicama na području Loznice i okolnih mesta došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. U sedmici za nama je dominirao iznos od 450 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je na zavidnom nivou. Na pijaci žive stoke u Smederevu mogli su se kupiti jagnjad po dominantnoj ceni od 480 din/kg i ovce po dominantnoj ceni od 300 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je viša tokom prve sedmice januara u klanicama na području raškog regiona.

Naime, protekle sedmice su se najčešće mogla pazariti za 450 din/kg. Pored jagnjadi u ponudi je bilo ovaca po dominantnoj ceni od 200 din/kg. Dominantna otkupna cena jagnjadi u klanicama na području braničevskog regiona iznosila je 500 din/kg, dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 200 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu su se mogle pazariti iste kategorije, kako jagnjadi, tako i ovaca, a i dominantne cene su bile identične pijačnim.

Za jagnjad je protekle sedmice trebalo izdvojiti 450 din/kg na pijaci žive stoke u Čačku, kao i prethodne i to je bila jedina kategorija ovaca i koza koja se mogla kupiti. Klaničari sa područja podunavskog regiona otkupljivali su jagnjad po dominantnoj ceni od 440 din/kg, kao i prethodne sedmice.