Slušaj vest

Posetioci su imali priliku da probaju autentične ukuse regiona, upoznaju se sa turističkom ponudom tri zemlje, fotografišu se u multimedijalnim instalacijama i razgovaraju sa predstavnicima turističkih organizacija.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović istakla je da će posetioci tokom sva četiri dana sajma, koji se završava u utorak, 23. novembra, moći da vide objedinjenu turističku ponudu regiona, kao i bogatu gastronomsku prezentaciju Srbije.

Foto: Nemanja Ladar,Jelena Vučinić

- Želimo da prikažemo i tradicionalni i moderan način predstavljanja destinacija. Tokom dana predstavljamo različite stare zanate iz sve tri zemlje, a posetioci mogu i sami da se oprobaju u izradi rukotvorina. Tu je i multimedijalna prezentacija kroz kaleidoskop, gde svaki posetilac može da se fotografiše na nekoj od letnjih destinacija u našem regionu - rekla je Labović.

Foto: Nemanja Ladar,Jelena Vučinić

Na zajedničkom štandu tokom celog trajanja sajma smenjuju se filmske projekcije, kulturno-umetnički programi i promotivne aktivnosti posvećene hrani i domaćim proizvodima.

Direktorka TOS-a juče je ugostila delegaciju Albanije predvođenu ministrom poljoprivrede Andisom Salom, kao i državnu sekretarku Ministarstva poljoprivrede Srbije Danijelu Mirjanić. Razgovori su, kako je istakla, bili posvećeni jačanju zajedničkih aktivnosti i daljoj turističkoj saradnji u okviru inicijative Otvoreni Balkan.

Foto: Nemanja Ladar,Jelena Vučinić

U hali 4 Beogradskog sajma, gde TOS zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama učestvuje na sajmu „Food Vision“, predstavljena je i nova publikacija TOS-a „Srbija za stolom - Vodič kroz gastronomsko nasleđe“, koja na savremen način prikazuje autentične ukuse Srbije, istoriju srpske trpeze i specifičnosti regionalnih kuhinja. Publikaciju je predstavila urednica Vesna Zlatić, koja je istakla da ona pruža odgovore na pitanja šta se u raznim delovima Srbije jede, kako se gosti dočekuju i koji su neizostavni specijaliteti naše zemlje.