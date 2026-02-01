Slušaj vest

Geopolitičke prilike tokom 2025. i 2026. godine dovele su cene zlata do istorijskih visina. A evo koje zemlje imaju naveće rezerve?

SAD imaju najviše zlata i čuvaju rezerve preko 60 zemalja+

Sa 8.133,5 tona zlata, SAD poseduju skoro onoliko koliko naredne tri zemlje sa liste zajedno. Ovo zlato nije samo rezerva, već temelj dolara kao globalne rezervne valute.

Najveći deo ovih zaliha, oko 56 odsto, čuva se u Fort Noksu, poznatom kao najčuvanijoj lokaciji na svetu.

Vest Point i Denver su visokosigurnosne kovnice koje čuvaju ostatak nacionalnog blaga.

Federal Reserve Bank of New York je lokacija na kojoj SAD čuvaju oko 5 odsto svog zlata, ali je ovaj trezor zapravo poznat po tome što čuva zlato preko 60 stranih država.

Nemačka većinu zlata čuva u Frankfurtu

Nemačka poseduje rezerve od 3.351,5 tona zlata. Godinama je većina ovog zlata bila uskladištena u inostranstvu zbog straha od Hladnog rata, ali je Bundesbanka nedavno završila veliki proces repatrijacije.

Najveći deo rezervi, nešto više od 50 odsto, nalazi se u Frankfurtu na Majni.

U Njujosku se čuva 1.236 tona, vrednih oko 164 milijarde evra. Usled trenutnih geopolitičkih previranja, u Nemačkoj se sve češće čuju pozivi za repatrijaciju zlata iz SAD.

Osim u Njujorku, ostatak zlata se čuva i u centru u Londonu radi lakše konverzije u strane valute u slučaju hitne potrebe.

Italija se zlatom štiti od inflacije

Italija poseduje 2.451,8 tona zlata. Za razliku od nekih drugih zemalja, Italija nije prodavala svoje zlato decenijama, smatrajući ga ključnim štitom od inflacije.

Veći deo rezervi se nalazi u podzemnim trezorima Banca d'Italia u Rimu.

Manji delovi zlara su raspoređeni u SAD, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji kako bi se osigurala likvidnost na međunarodnim tržištima.

Francuska svo zlato čuva u svom trezoru

Francuska drži 2.436,9 tona zlata. Zanimljivo je da Francuska skoro svo svoje zlato čuva na domaćem terenu.

La Souterraine u Parizu je jedan od najimpresivnijih trezora na svetu. Nalazi se 29 metara ispod nivoa ulice u Parizu. Trezor je toliko veliki da su ga tokom istorije koristili i za zaštitu umetnina.

Francuska je decenijama insistirala na potpunom suverenitetu nad svojim zlatom, što se 2026. godine pokazuje kao dalekovida strategija.

Ruska Federacija zlato čuva u dva grada

Rusija je u poslednjoj deceniji najbrže rasla na ovoj listi i trenutno poseduje oko 2.332,7 tona zlata.

Prema zvaničnim podacima Centralne banke Rusije, svo zlato se čuva isključivo unutar zemlje, na lokacijama u Moskvi i Sankt Peterburgu. Glavni trezor u Moskvi prostire se na preko 17.000 kvadratnih metara i opremljen je najmodernijom zaštitom od sajber i fizičkih napada.

U 2026. godini lokacija zlata je postala čisto političko pitanje. Zemlje koje zlato čuvaju u Njujorku ili Londonu imaju prednost brze prodaje na berzi, ali su izložene riziku zamrzavanja imovine u slučaju sankcija.

Zbog toga je trend u ovoj godini jasan: zlato se masovno vraća u domaće trezore, proces repatrijacije ima potencijal da obeleži godinu.