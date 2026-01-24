Slušaj vest

Glavni razlog za te zahteve je promena u transatlantskim odnosima i nepredvidivost Donalda Trampa.

Nemačka poseduje druge najveće nacionalne zlatne rezerve na svetu, posle SAD, od kojih se približno 164 milijarde evra - 1.236 tona - skladišti u Njujorku.

Emanuel Menh, vodeći ekonomista i bivši šef istraživanja u nemačkoj federalnoj banci, Bundesbanci, pozvao je na vraćanje zlata kući, rekavši da je previše "rizično" da se čuva u SAD pod sadašnjom administracijom.

- S obzirom na trenutnu geopolitičku situaciju, čini se rizičnim skladištiti toliko zlata u SAD - rekao je za Handelsblat. "U interesu veće strateške nezavisnosti od SAD, Bundesbanci bi stoga bilo dobro da razmotri repatrijaciju zlata."

Foto: Profimedia

Štefan Kornelijus, portparol koalicione vlade Fridriha Merca, nedavno je rekao da se povlačenje zlatnih rezervi trenutno ne razmatra.

Ali Menh je samo poslednji u nizu ekonomista i finansijskih stručnjaka koji tvrdi da bi takav potez bio u skladu sa većom strateškom nezavisnošću koju najveća evropska ekonomija traži od SAD poslednjih meseci.

Mihael Jeger, šef Evropskog udruženja poreskih obveznika (TAE), kao i Udruženja nemačkih poreskih obveznika, takođe je rekao da Berlin treba da vrati zlato potez, tvrdeći da bi izražena želja SAD da zauzmu Grenland trebalo da bude poziv na buđenje.

- Tramp je nepredvidiv i čini sve da generiše prihode. Zato naše zlato više nije bezbedno u trezorima Federalnih rezervi - rekao je Jeger za Rajniše Post.

Foto: Evan Vucci/AP

- Šta se dešava ako se provokacije oko Grenlanda nastave... Rizik da nemačka Bundesbanka više neće moći da pristupi svom zlatu raste. Stoga bi trebalo da repatrira svoje rezerve.

Jeger je rekao da je prošle godine pisao Bundesbanci i ministarstvu finansija, pozivajući ih da "vrate naše zlato kući".

Donedavno je pitanje zlata bilo uglavnom u domenu krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD), koja je više puta pozivala na vraćanje zlata iz patriotskih razloga. Ali, to pitanje se sada sve više uvlači u mejnstrim diskurs.

Katarina Bek, portparolka za finansije opozicionih Zelenih u Bundestagu, takođe se izjasnila u prilog premeštanja zlatnih poluga, nazivajući ih "važnim sidrom stabilnosti i poverenja", i da "ne smeju postati pioni u geopolitičkim sporovima".

Međutim, Klemens Fuest, predsednik Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) i jedan od najistaknutijih ekonomista u zemlji, upozorio je na takav potez, rekavši da bi to moglo dovesti do neželjenih posledica i da bi "samo dolilo ulje na vatru trenutne situacije", rekao je za Rajniše Post.

Ukupne zlatne rezerve Nemačke vrede skoro 450 milijardi evra.

Nešto više od polovine nalazi se u Bundesbanci u Frankfurtu na Majni, 37% u trezorima Federalnih rezervi SAD u Njujorku i 12% u Banci Engleske u Londonu, globalnom centru trgovine zlatom. Bundesbanka kaže da redovno sprovodi reviziju zaliha zlata koje drži u skladištima.