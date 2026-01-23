Slušaj vest

Gotovo 400 milionera i milijardera iz 24 zemlje pozvalo je svetske lidere da povećaju poreze za superbogate, usred sve veće zabrinutosti da najbogatiji sloj društva kupuje politički uticaj. U otvorenom pismu, objavljenom povodom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, autori apeluju na globalne čelnike koji učestvuju na ovogodišnjoj konferenciji da smanje sve veći jaz između superbogatih i ostatka društva, piše britanski Guardian.

Pisali i 2023.

Deo svetskih bogataša već godinama, uoči foruma u Davosu, poziva na snažnije oporezivanje najbogatijih, a broj potpisnika tog apela iz godine u godinu raste. Tako je 2023. godine pismo potpisalo oko 200 milionera i milijardera, naredne godine oko 260, dok je ove godine broj potpisnika porastao na gotovo 400.

U pismu, koje su potpisale i poznate javne ličnosti, među kojima su glumac i filmski autor Mark Rufalo, muzičar Brajan Ino, kao i filmska producentkinja i filantropkinja Abigejl Dizni, praunuka Volta Diznija, navodi se da ekstremno bogatstvo narušava politiku, podstiče društvenu isključenost i doprinosi klimatskoj krizi.

- Mala grupa globalnih oligarha sa ekstremnim bogatstvom kupila je demokratiju, preuzela naše vlade, ugušila slobodu medija, stavila tehnologiju i inovacije pod svoju kontrolu, produbila siromaštvo i društvenu isključenost i ubrzala uništavanje naše planete - navodi se u pismu, uz poruku da čak i sami milioneri prepoznaju da ekstremno bogatstvo predstavlja opasnost za čitavo društvo.

Partriotski milioneri

Ovi stavovi podudaraju se sa rezultatima ankete sprovedene za organizaciju „Patriotski milioneri“, koja se zalaže za veće poreze za superbogate. Prema rezultatima, više od tri četvrtine ispitanih milionera iz zemalja G20 (77 odsto) smatra da izuzetno bogati pojedinci kupuju politički uticaj.

Istraživanje, sprovedeno među 3.900 ljudi u zemljama G20 koji poseduju imovinu veću od milion dolara (ne računajući vrednost njihovih domova), pokazalo je i da tri petine ispitanika smatra da je Donald Tramp negativno uticao na globalnu ekonomsku stabilnost. I to u trenutku kada američki predsednik još nije ni zapretio uvođenjem novih carina evropskim zemljama ukoliko se ne postigne dogovor o preuzimanju Grenlanda.

Pored toga, više od 60 odsto ispitanih izrazilo je zabrinutost da ekstremno bogatstvo predstavlja pretnju demokratiji, dok je dve trećine podržalo veće poreze za superbogate kako bi se sredstva usmerila u javne usluge. Samo 17 odsto anketiranih bogataša bilo je protiv tog predloga.

Razvojna humanitarna organizacija Oksfam saopštila je ove nedelje da je prošle godine u svetu prvi put zabeležen broj veći od 3.000 milijardera.

- Superbogatima se daje potpuna sloboda. Nezamislivo je da najbogatijih jedan odsto stanovništva danas poseduje tri puta više bogatstva nego sve svetske javne institucije zajedno - izjavio je izvršni direktor Oksfam Internationala Amitab Behar. Deo tih superbogatih pojedinaca našao se i u administraciji Donalda Trampa. Prema pisanju magazina Forbes, američki predsednik je nakon ponovnog izbora prošle godine formirao najbogatiji kabinet u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, sa procenjenom ukupnom imovinom od 7,5 milijardi dolara (oko 6,4 milijarde evra).