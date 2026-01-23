Slušaj vest

Najbogatiji čovek sveta Ilon Mask prvi put učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Mask je na početku obraćanja rekao da je osnovni cilj njegovih kompanija da maksimalno povećaju verovatnoću da civilizacija ima veliku i održivu budućnost, kao i da prošire svest izvan planete Zemlje. Uz šalu je dodao da ga često pitaju da li postoje vanzemaljci. „Ja sam jedan od njih“, odgovara, „ali mi ne veruju“.

Mask o ekonomiji budućnosti i veštačkoj inteligenciji

Ilon Mask kaže da bi došlo do „eksplozije“ globalne ekonomije i neviđenog rasta ukoliko svet dostigne tačku u kojoj veštačka inteligencija postane sveprisutna i suštinski besplatna, uz jednako rasprostranjene robote.

On opisuje budućnost u kojoj su sve ljudske potrebe zadovoljene – gde bi svaka osoba na planeti imala svog robota, koji bi mogao da brine o deci, kućnim ljubimcima ili starijim roditeljima.

"Mislim da ćemo imati sve to“, rekao je Musk.

"Veoma sam optimističan kada je reč o budućnosti. Verujem da idemo ka budućnosti neverovatnog obilja.“

"Ako postoje vanzemaljci..."

Govoreći o ulozi SpaceXa, Elon Musk rekao je da je suštinska misija kompanije širenje života i svesti izvan planete Zemlje.

- Ako uzmete SpaceX kao primer, cela ideja je unapređenje raketne tehnologije do tačke u kojoj možemo da proširimo život i svest van Zemlje – prvo na Mesec, zatim na Mars, a jednog dana i na druge zvezdane sisteme - rekao je Mask.

On je naglasio da bi svest i život, kakve poznajemo, uvek trebalo posmatrati kao nešto krhko i nesigurno. „Koliko znamo, ne znamo za postojanje života bilo gde drugde u svemiru. Često me pitaju da li među nama ima vanzemaljaca. Ja tada kažem – ima, to sam ja. Ili da sam iz budućnosti. Ljudi mi ne veruju“, dodao je uz osmeh.

Mask je naveo da bi, ako iko zna za postojanje vanzemaljaca, to verovatno bio on. „Imamo oko 9.000 satelita u orbiti i nijednom nismo morali da manevrišemo kako bismo izbegli vanzemaljski svemirski brod. Tako da, iskreno, ne znam“, rekao je.

Njegov zaključak je da treba poći od pretpostavke da su život i svest izuzetno retki – i da možda postoje samo ovde. „Ako je to slučaj, onda moramo učiniti sve što je moguće da se svetlost svesti ne ugasi“, poručio je Mask, dodajući da u svojoj glavi često ima sliku „malog, krhkog plamena sveće“ koji čovečanstvo mora da sačuva.

Želi da se njegov govor pamti

Ilon Mask je u šaljivom tonu poručio da bi njegov nastup mogao da donese „pet citata vrednih vesti“.

Zatim je sugerisao da bi nova inicijativa predsednika Donald Trumpa možda trebalo da se zove „Piece summit“.

Uz osmeh je dodao da je reč o tome da se uzme „mali deo Greenlanda“, da bi potom insistirao da je suština poruke ipak jasna:

„Ono što mi želimo je – mir.“

U sali Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, se oseća zanimljiva energija uoči govora Ilona Maska.

I zašto da ne? Za mnoge je, na kraju krajeva, kriza već bila izbegnuta tokom poslednja 24 sata. Postignut je dogovor oko Greenlanda, a optimizam u vezi sa budućnošću bio je primetan, navodi Business Insider.

Ne voli Davos?

Mask ima prilično turbulentan javni odnos sa organizatorima Davosa. Tokom 2023. godine objavio je poruku u kojoj je doveo u pitanje potrebu za skupom u Cirihu samim Svetskim ekonomskim forumom.

„Da li pokušavaju da budu šefovi Zemlje!?“, napisao je tada.