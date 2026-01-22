Slušaj vest

Godišnji 56. po redu Svetski ekonomski forum (WEF) počeo je 19. i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupio je svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice.

Svetski krem svake godine okuplja se na istom mestu još od 1971. godine, a ovo malo planinsko mesto u Alpima u Švajcarskoj, iako je takav predlog postojao, nikad nije bilo zamenjeno nekim drugim za održavanje najvećeg svetskog ekonomskog skupa.

Centar sveta tokom pet dana

I dok tokom ostatka godine nije ni po čemu naročito privlačno turistima, tokom zime, a naročito tokom održavanja Svetskog ekonomskog foruma, svi se tu sjate, neko iz poslovnih i političkih interesa, a neko samo da bude viđen, radi stvaranja boljeg imidža i društvenih i političkih veza.

I upravo zbog te najezde gostiju iz celog sveta, proveravali smo da li je moguće rezervisati bilo kakav smeštaj u tom mestu i po kojoj ceni tokom održavanja Svetskog ekonomskog foruma. Prema onome što se nudi na "Bookingu" danas nije moguće naći smeštaj ni u jednom hotelu, ali već za 22. i 23. januar postoje slobodne standardne dvokrevetne sobe, ali ni jedna se ne košta ispod 24.000 dinara za noć.

Paprene cene smeštaja

Jedino ako ste voljni da spavate u krevetu na sprat, takozvanom "bunk bed", u hotelu Davoser Hüsli by Mountain Hotels, onda takvu sobu možete rezervisati po ceni od 14.947 dinara, plus 1.495 dinara za poreze i takse. Ali i u ovom hotelu je na raspolaganju samo jedna dvokrevetna soba sa krevetima na sprat.

CENE PRENOĆIŠTA U DAVOSU ALPINE INN Davos (jedan ležaj za dvoje) - 24.067 dinara

AMERON Davos Swiss Mountain Resort (jedan ležaj za dvoje) - 37.480 dinara

Hotel Seehof DavosOpens (jedan ležaj za dvoje) - 46.968 dinara

Hotel Davoserhof by Mountain Hotels (dvokrevetna soba) - 24.573 dianra

Morosani Posthotel (dvokrevetna soba) - 41.800 dinara

Mountain Plaza Hotel (dvokrevetna soba) - 253.332 dinara

WEF DAVOS Apartment (1 spavaća soba + 1 dnevna soba + 1 kupatilo + kuhinja - ukupno 32 m²) - 1.583.323 dinara * Podaci sa sajta Booking.com

Apartmani samo za elitu

U ostalim hotelima u Davosu u kojima ima slobodnih soba cene se kreću od 24.000 pa do 253.000 dinara za noć, zavisno od pozicije i luksuznosti hotela.

A ko želi da oseti pravi pravcati luksuz može da iznajmi apartman od 35 m3 u hotelu WEF DAVOS Apartment, na pet minuta hoda od mesta na kom se održava Svetski ekonomski forum, po ceni od 1.583.323 dinara (13.485 evra). Na tu cifru treba dodati i nešto više od 15.000 dinara za takse i poreze.

Pa ko želi da se nađe u blizini svetske elite moraće dobrano "da se otvori" za to zadovoljstvo.