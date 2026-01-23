Slušaj vest

U tužbi, u kojoj se traži odšteta od pet milijardi dolara, navodi se da je banka Trampu kratko nakon događaja od 6. januara na Kapitolu saopštila da će zatvoriti njegove račune. Tužba je podneta državnom sudu na Floridi, a kao tuženi je naveden i izvršni direktor JPMorgana, Džejmi Dajmon.

U podnesku sudu Tramp navodi da ga je JPMorgan u februaru 2021. obavestio da planira da zatvori njegove lične račune, kao i račune pojedinih kompanija u vlasništvu njegove porodice. Prema kopiji tužbe, objavljenoj na sajtu CNBC-ja, odluka banke bila je rezultat „političke diskriminacije“ prema Trampu, njegovoj porodici i povezanim preduzećima.

U martu je Trampova porodična kompanija podnela sličnu tužbu i protiv banke Capital One.

JPMorgan je potvrdio da je primio tužbu, ali je u saopštenju naveo da zatvaranje Trampovih računa nije bilo politički motivisano i da smatra da tužba "nema osnova".

Napad na Kapitol

Nakon napada na Kapitol, koji su izveli neki od Trampovih najvatrenijih pristalica, brojne kompanije su prekinule saradnju sa tadašnjim predsednikom. Međutim, posle njegove izborne pobede u novembru, većina kompanija brzo je obnovila poslovne odnose sa njim.

Tokom protekle godine Tramp je pokušavao da razreši stare sporove tako što je podnosio tužbe ili pretio tužbama protiv kompanija i pojedinaca za koje tvrdi da su mu naneli štetu. Neke kompanije odlučile su da sporove reše nagodbama i isplatom novčanih iznosa.

Portparolka JPMorgana, Patriša Veksler, navela je u saopštenju:

- Račune zatvaramo kada oni predstavljaju pravni ili regulatorni rizik za kompaniju. Žao nam je kada to moramo da učinimo, ali nas pravila i regulatorna očekivanja često na to obavezuju.

Pitanje zatvaranja bankarskih računa, proces koji se često naziva „debanking“, postalo je važna tema među konzervativcima, koji tvrde da banke sistematski zatvaraju račune osobama sa desničarskim političkim stavovima. Slične pritužbe dolaze i iz kripto-industrije, čiji akteri tvrde da su takođe bili izloženi debankingu.

Ova tema posebno je osetljiva za JPMorgan zbog kritika koje je banka ranije trpela zbog dugogodišnje saradnje sa Džefrijem Epstinom, osramoćenim finansijerom i registrovanim seksualnim prestupnikom. JPMorgan je prekinuo poslovne odnose sa Epstinom tek 2013. godine, pet godina nakon što je na Floridi priznao krivicu za podvođenje maloletnice.

U tužbi Tramp navodi da je JPMorgan zatvorio njegove račune jer je „želeo da se distancira od predsednika Trampa i njegovih konzervativnih političkih stavova“. Takođe se tvrdi da je banka, po nalogu Džejmija Dajmona, Trampovo ime i imena nekih njegovih kompanija stavila na „crnu listu“ koju banke koriste za identifikaciju „pojedinaca i entiteta sa istorijom zlonamernih aktivnosti“.

Nije jasno na kakvu se tačno „crnu listu“ tužba odnosi.