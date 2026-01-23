Slušaj vest

Operator elektrane, Tokyo Electric Power Co. (Tepco), objavila je da ne zna kada će problem u elektrani Kašivazaki-Kariva biti rešen.

Oglasio se alarm

Elektrana Kašivazaki-Kariva je van upotrebe od katastrofe u Fukušimi 2011. godine, a proces ponovnog pokretanja počeo je prekjuče nakon što je dobijeno konačno odobrenje od nuklearnog regulatora. Međutim, Tepko je juče izvestio da se "tokom procedura pokretanja reaktora oglasio alarm iz sistema za praćenje", što je dovelo do obustave rada.

"Ne očekujemo da će se ovo rešiti za dan ili dva. Trenutno se ne može reći koliko će vremena trebati", rekao je rukovodilac lokacije Takejuki Inagaki na konferenciji za novinare.

"Za sada ćemo se u potpunosti fokusirati na pokušaj da utvrdimo uzrok onoga što se dogodilo", dodao je.

Elektrana zatvorena 2011. godine

Portparol Takaši Kobajaši rekao je za AFP da su "kada je postalo jasno da će trebati vremena, odlučili da ponovo ubace kontrolne šipke kako je planirano", dodajući da je reaktor "stabilan i da nema radioaktivnog uticaja spolja".

Kontrolne šipke su uređaji koji se koriste za kontrolu lančane nuklearne reakcije u jezgru reaktora. Njihovo uklanjanje ubrzava reakciju, dok je umetanje usporava ili potpuno zaustavlja. Kašivazaki-Kariva je najveća nuklearna elektrana na svetu po potencijalnom kapacitetu, iako je samo jedan od njenih sedam reaktora ponovo pokrenut.

Podsetimo se da je postrojenje zatvoreno 2011. godine kada je Japan odustao od nuklearne energije nakon što je snažan zemljotres i cunami izazvao topljenje tri reaktora u elektrani Fukušima. Japan, zemlja siromašna resursima, sada nastoji da oživi atomsku energiju kako bi smanjio svoju zavisnost od fosilnih goriva.