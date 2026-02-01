Slušaj vest

Godinama unazad cene nekretnina rastu. Slična situacija je i u unutrašnjosti zemlje, ali iako su navikli na visoke cene, jedan oglas o prodaji stana u Čačku ipak je uspeo da iznenadi građane.

Naime, u jednoj novoizgrađenoj zgradi u ulici Svetog Save prodaje se stan od 119 metara kvadratnih za 310.000 evra, što znači da je cena po metru kvadratnom čak 2.605 evra – što je skuplje od nekih delova Beograda. Da je ovo cena viša od proseka, potvrđuju i agenti za nekretnine.

- Cena kvadrata i u Čačku kao i u svim ostalim gradovima zavisi od mnogo faktora, kada je u pitanju novogradnja tu pre svega zavisi od investitora, načina izgradnje, kvaliteta. Ipak, neka prosečna cena kreće se od oko 1.500 do 1.600 evra po metru kvadratnom, kaže za RINU agent za nekretnine.

Dodaje da su cene kada je u pitanju starogradnja, cene dosta niže a nekad su stanovi u starim čak i kvalitetniji od stanova u novim zgradama.

- Tu cene zavise naravno od lokacije, spratnosti, načina grejanja. Ako je renoviran cena po kvadratu se kreće oko 1.300 evra, ako nije renoviran onda oko 1.200 evra, dodaje sagovornik.

Ipak, bez obzira na jako visoke cene stanova u novogradnji, investitori kažu da i dalje vlada ogromna potržanja i da pre i nego se zgrada izgradi, svi stanovi su većinom rasprodati.