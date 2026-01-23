Slušaj vest

Vrednost plemenitog metala skočila je nakon što su tržišta ponovo odmeravala ravnotežu između optimističnih podataka o rastu američke ekonomije i smanjenja geopolitičkih tenzija, preneo je Trejding ekonomiks.

Dok su američki bruto domaći proizvod i stabilna potrošnja domaćinstava potvrdili da ekonomija ostaje na čvrstim osnovama, podaci o inflaciji potvrdili su stav o postepenom, a ne o ponovnom ubrzavanju cenovnih pritisaka.

Ukupan i osnovni indeks potrošačkih cena porasli su za 0,2 odsto na mesečnom nivou, u skladu sa očekivanjima.

To je pomoglo u stabilizaciji izgleda oko budućeg ograničenja monetarne politike američkih Federalnih rezrevi, što je omogućilo zlatu da povrati rast.

Istovremeno, na cenu je uticalo i povlačenje pretnji američkog predsednika Donalda Trampa carinama evropskim zemljama u vezi sa Grenlandom, kao i njegovo odustajanje od retorike o vojnoj akciji, ali to nije u potpunosti otklonilo neizvesnosti, jer su Danska i evropski parlamentarci s tim u vezi zadržali oprezan stav.