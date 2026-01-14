Slušaj vest

Investitori će pažljivo pratiti sastanak između američkog državnog sekretara Marka Rubija i zvaničnika Danske i Grenlanda.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta naveo da Sjedinjene Američke Države žele da preuzmu kontrolu nad danskom teritorijom Grenland, a nije isključio ni vojnu silu kako bi ostvario ovu zamisao, što je naišlo na protivljenje Kopenhagena, zemalja Evropske unije i NATO, prenosi CNBC.

Britanski naftni gigant BP upozorio je danas da očekuje troškove umanjenja vrednosti između četiri i pet milijardi dolara za četvrti kvartal 2025. godine.

Kompanija je saopštila da su ti troškovi povezani sa njenim jedinicama za gas i energiju sa niskim sadržajem ugljenika i da će biti isključeni iz profita od osnovnih troškova zamene.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,13 odsto na 25.455,72 poena, francuski CAC 40 za 0,54 odsto na 8.392,19 poena, britanski FTSE 100 za 0,31 odsto na 10.169,39 poena, dok je moskovski MOEX pao za 0,53 odsto na 2.682,97 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi pala za 0,8 odsto na 49.191,99 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,19 odsto na 6.963,74 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,1 odsto na 23.709,87 poena.

Evropski fjučersi gasa za februar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni 30,550 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je pala na 60,669 dolara, a cena nafte Brent na 64,907 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.626,35 dolara za uncu, a cena pšenice pala na 5,0860 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,16458 dolara, što je za 0,02 odsto više nego na početku trgovine.