Globalno tržište zlata nastavlja snažan uzlazni trend i u 2026. godini, nakon istorijske 2025. u kojoj je cena ovog plemenitog metala porasla gotovo 70 odsto. Poslednji rast izvazvan je i govorom američkog predsednika Donalda Trampa u Davosu. Najnovija kretanja na svetskim berzama potvrđuju da interesovanje investitora za zlatom ne jenjava, dok pojedini analitičari prognoziraju da bi cena tokom ove godine mogla da dostigne i rekordnih 5.500 dolara po unci.

Cena zlata je ovih dana ponovo obara rekorde premašivši 4.800 dolara, dok investitori širom sveta traže sigurno utočište usled rasta geopolitičkih tenzija, trgovinskih sporova i pada realnih kamatnih stopa. Istovremeno, centralne banke nastavljaju da povećavaju zlatne rezerve, dok investitori sve više diverzifikuju portfelje dalje od dolara.

- Ulazimo u fazu u kojoj zlato ponovo potvrđuje svoju ulogu ključnog faktora koji čuva kapital. Ovaj rast nije rezultat kratkoročne spekulacije, već kombinacije dugoročnih faktora, geopolitike, monetarne politike i promene strukture - izjavio je Dušan Gajić, suvlasnik kompanije Gold&Co.

Prema njegovim rečima, globalni trendovi se reflektuju i na domaće tržište.

- Interesovanje za investicionim zlatom u Srbiji je u stalnom porastu, a ukupan promet na domaćem tržištu povećan je za oko 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Sve veći broj građana i investitora shvata značaj ovog ulaganja i okreće se fizičkom zlatu da se zaštiti od inflacije i drugih finansijskih rizika - rekao je Gajić koji sarađuje sa mrežom od preko 100 partnera širom Srbije.

On dodaje da je veći cenovni rang podstakao određeni broj postojećih investitora na realizaciju profita, ali i je i doveo do priliva novih ulagača koji prvi put ulaze na tržište investicionog zlata.

- Primećujemo drugačiji profil investitora, od dugoročnih štediša do onih koji zlato koriste kao deo, mogu da kažem, prave strategije za raspolaganje imovinom - naveo je Gajić.

Analitičari ukazuju da je aktuelni ciklus rasta zlata snažno podržan institucionalnom potražnjom, pre svega kupovinama centralnih banaka, što prati i NBS, ali i pojačanim ulaskom privatnih investitora putem fizičkog zlata i investicionih fondova. Prema procenama međunarodnih institucija, značajan deo globalne potražnje dolazi iz zemalja poput Kine, Poljske, Kazahstana i Brazila, dok se deo kupovina centralnih banaka ne vidi u zvaničnim statistikama.

- Zlato danas nije samo odgovor na inflaciju, već i na rastući osećaj nesigurnosti u globalnom finansijskom sistemu. Očekivanja da bi cena tokom 2026. mogla da se približi nivou od 5.500 dolara po unci vrlo su realna u ovakvom okruženju - zaključio je Gajić.