U petak je EPS Agenciji za energetiku zvanično podneo zahtev za povećanje cene struje za domaćinstva od 1. oktobra, koje bi po preporuci MMF trebalo da bude najmanje sedam odsto.

Taj zahtev bi trebalo ovih dana da se odobri, a ono što je ova nezavisna institucija već odobrila, takođe po preporuci ove međunarodne institucije je da se spusti prag za ulazak u crvenu zonu sa 1.600 na 1.200 kilovata.

Upravo ta mera je izazvala zabrinutost kod dela stanovništva koje kao toplotnu energiju koristi struju jer bi računi za struju kod nekih, i sa poskupljenjem kilovata od sedam odsto, u zavisnosti od potrošnje, mogli da budu uvećani i za 30 procenata. Ova mera za stručnjake nije iznenađenje, ali bi građani mogli da se iznenade ako ne budu vodili računa oko potrošnje.

Na to upozorava i Željko Marković, diplomirani inženjer elektrotehnike, koji je kroz brojke pokazao šta će domaćinstva od 1. oktobra zadesiti.

- Ono što pomeranjem granice crvene zone sa 1.600 kWh na 1.200 kWh za obračunski period od 30 dana, pod uslovom da se sadašnje cene tarifa ne menjaju, za one kupce čija je potrošnja veća od 1200 kWh mesečno, račun za struju bi, bez najavljenog poskupljenja od 7% zavisio od kilovata. Tako bi za kupce koji troše od 1300 do 1600 kWh, račun bio veći od 7 do 24 procenta, a za one od 1600 do 2000 kWh, od 16 do 22 procenta. Ako se obračuna i najavljeno poskupljenje od 7%, za kupce čija je potrošnja bila do 1200 kWh mesečno to bi bio i iznos poskupljenja računa za struje.

Za one kupce čija je potrošnja veća od 1200 kWh mesečno, iznosi uvećanja bi bili različiti. Tako za kupce koji troše od 1300 do 1600 kWh računi bi bili veći od 14 do skoro 33 procenta ili u apsolutnom iznosu od 3.000 do 8.000 dinara. Za potrošače koji potroše od 1600 do 2000 kWh računi će biti veći od 24 do 30 procenata, ili u apsolutnom iznosu od 8.500 do nešto preko 9.000 dinara. Naravno sa objavom novih tarifa, svaki kupac će moći da za svoju potrošnju izračuna koliko će mu račun za struju biti veći, a procenjuje se da će ova mera pogoditi između sedam i 10 odsto domaćinstava - navodi Marković.

Detaljna računica za struju nakon najavljenog poskupljenja Foto: Shutterstock

Prosečan račun za struju 4.455 dinara

- Prosečna potrošnja domaćinstva iznosi 346 kilovat-sati, a prosečan račun 4.455,72 dinara - kažu iz EPS-a.

Dakle, reč je o proseku, zbog čega ne treba zanemarivati najavljene korekcije cene kilovata jer one nisu male, posebno za penzionere i socijalno ugrožene kategorije. Da je to tako ukazao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zbog toga najavio i pomoć za te kategorije.

- Plan je da popust na struju dobiju oni čija su primanja do 28.000 dinara. Precizna granica još nije definisana, ali se razmatra raspon između 25.000 i 28.000 dinara. Popust će se sastojati iz dva dela: pet odsto za redovno plaćanje računa i dodatnih pet procenata za energetski ugrožene kupce, čime se najugroženijima omogućavaju značajno manji mesečni troškovi za struju. Status energetski ugroženog kupca već imaju primaoci socijalne pomoći i oni tu povlasticu već koriste. Za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena - rekao je predsednik.

Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković, kaže da je eventualno poskupljenje električne energije deo dogovora sa MMF-om i energetskom zajednicom jugoistočnog Balkana i to bi najviše pogodilo upravo siromašniji sloj građana, među kojima su i penzioneri.

- Država bi suštinsku pomoć siromašnom delu stanovništva najbolje sprovela ako konačno uvede socijalne karte, kojima bi se stvarno definisalo ko je ekonomski ugrožen i kome je neophodna pomoć, ne samo kao energetski ugroženim kupcima već i za obezbeđivanje neophodnih potrepština, od lekova do hrane. Jer ovako imamo niz odista siromašnih, pogotovo u ruralnim delovima zemlje, koji uopšte nisu obavešteni - ne znaju da im pripada neka socijalna pomoć. A socijalne karte bi sprečile i zloupotrebe od strane onih koji se zvanično vode kao osobe bez prihoda, a u stvari zloupotrebljavaju ove sistemske propuste. Oni drugi, ako pametno koriste grejna tela ili sprovedu dobru izolaciju i budu energetski efikasni, logično je da će smanjiti potrošnju - kaže Putniković.

Veći računi i za privredu

Treba da se zna da poskupljenje kilovata za privredu, poslednjim preporukama MMF, nije obuhvaćeno, jer je to urađeno maja meseca ove godine. Međutim, zbog mrežarina, koje su korigovane, trebalo bi očekivati i da njihovi računi budu uvećani od 1. oktobra. Tako bar kaže Željko Marković, stručnjak za energetiku.

- Agencija za energetiku je već usvojila odluke koje se odnose na cenu prenosa struje, koja će biti veća 10 odsto u odnosu na onu iz oktobra 2021. godine, dok će ona za distribuciju električne energije biti uvećana za 16 odsto u odnosu na isti period. Drugim rečima, iako zvaničnog poskupljenja kilovata za privredu neće biti od 1. oktobra, zbog mrežarina, i njihovi računi će biti uvećani od tri do pet odsto - objašnjava Marković.

Inače, oktobarsko poskupljenje je samo prvo u nizu, jer aranžman sa MMF-om predviđa i novo prilagođavanje cene struje najkasnije do 1. oktobra 2026. godine i to na osnovu kretanja inflacije i troškova u energetskom sektoru.