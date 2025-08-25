Slušaj vest

Najnovije ekonomske mere doneće, prema obećanju predsednika Aleksandra Vučića, niže račune za struju za još oko 30 odsto penzionera u Srbiji. Kako je najavio, plan je da popust na struju dobiju oni čija su primanja do 28.000 dinara.

- Precizna granica još nije definisana, ali se razmatra raspon između 25.000 i 28.000 dinara. Popust će se sastojati iz dva dela: pet odsto za redovno plaćanje računa i dodatnih pet procenata za energetski ugrožene kupce, čime se najugroženijima omogućavaju značajno manji mesečni troškovi za struju. Status energetski ugroženog kupca već imaju primaoci socijalne pomoći i oni tu povlasticu već koriste. Za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena - rekao je predsednik.

Da podsetimo, popust za redovno izmirivanje obaveza za potrošenu električnu energiju već postoji i nije nikakva nova povlastica, već je koriste svi koji do 28. u mesecu plate račun za prethodni.

Računica pokazuje da će na ovaj način penzioneri sa primanjima do 28.000 dinara, ukoliko im je mesečni račun za struju oko 5.000 dinara, dobiti popust od 160 do 180 dinara ako na vreme izmire dug i još toliko na ime visine penzije.To znači ukupno oko 360 dinara.

Treba napomenuti da se građanima obračunava popust samo za potrošene kilovate i tu ne ulazi drugi deo računa koji obuhvata još nekoliko naknada i znatno je viši. On podrazumeva još naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, PDV od 20 odsto (oko 800 dinara na pomenuti račun), taksa za javni medijski servis 350 dinara, akcize...

Prema zvaničnoj statistici PIO fonda u Srbiji ima1.659.309 penzionera. To bi značilo da bi povlastice pri plaćanju računa trebalo da dobije gotovo 497.800 najstarijih. Međutim, i pored nekoliko usklađivanja penzija, redovnih i vanrednih, više od polovine penzionera u Srbiji i dalje prima ispod 50.000 dinara mesečno.