Odluka Narodne banke Srbije o olakšicama u otplati kredita kojom se pomaže korisnicima kredita sa poteškoćama u otplati zajmova kod banaka, stupa na snagu 20. septembra, a primenjuje se od 15. oktobra.

Veljko Mijušković Foto: Kurir Televizija

Tokom leta koje upravo ispraćamo Srbi su keš kredite najviše uzimali za letovanje i porodične odmore, renoviranje i uređenje doma, kupovinu bele tehnike, opremanje dece za polazak u školu, edukacije, ali i refinansiranje dugova i finansijku reorganizaciju.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kao i Uglješa Džambić, NBS.

Mijušković: Keš krediti su jedni od najskupljih kredita

Mijušković kaže da su keš krediti jedni od najskupljih kredita koji su često neminovni, uzimaju se u situacijama problematične likvidnosti:

- Kada vam trenutno trebaju sredstva kako bi potkrepili neke obaveze ili neku potrebu koja je trenutno iznikla, a nemate sredstava, postoji mogućnost uzimanja keš kredita. Ako je mogućnost ta da pozajmite od prijatelja i ne plaćate kamatu, to možete iskoristiti, ako ne, ovo je opcija - kaže Mijušković.

On dodaje da su nove mere pokazale koliko su se zahtevi povećali za određene kategorije kredita kada je redukovana nominalna kamatna stopa za ove kredite.

- Ove mere treba da analiziraju šta je ono što stanovništvu treba. Vidimo da se targetira širok front problema. Uvodi se izvesnost i stabilnost - kaže Mijušković.

Ona kaže da su mere za potrošačke kredite bile neophodne jer se oni dosta koriste kod nas, iako je nekada upitna racionalnost uzimanja ovih kredita.

Uglješa Džambić Foto: Kurir Televizija

Džambić: Savetujemo građanima da ne uzimaju minus i kreditne kartice

Džambić kaže da građani najčešće uzimaju gotovinske i stambene kredite, a jako mali deo su minusi po tekućim računima i kreditne kartice:

- Preporučujemo građanima da ne uzimaju minus i kreditne kartice jer su oni najskuplji, tu su kamatne stope najveće. Prošle godine u decembru su kamatne stope za minuse bile i do 28% na godišnjem nivou - kaže Džambić.

On je objasnio da je sada kamatna stopa za minus oko 18%, pa kaže da su kamatne stope za kreditne kartice bile 22%, a sada su 15% na godišnjem nivou.

- Kamatna stopa na gotovinske kredite do milion dinara je sada 7,5%, što je značajno niže nego što je bila. Rast standarda građana i konkurencija između banaka su takođe pomogli - kaže Džambić.

Dušan Uzelac Foto: Kurir Televizija

Uzelac: Za neke je ovo zamka

Kako do jeftinijih kredita za građane i da li je rešenje u "peer-to-peer" zaduživanju, pitali smo Dušana Uzelaca, urednika portala Kamatica:

- Odluka NBS je prvenstveno okrenuta ka celom bankarskom tržištu, da omogući povoljnije kredite svim građanima koji ispunjavaju uslove, oni sa primanjima do 100 hiljada dinara, i za kredit do milion dinara. Ovo se može nazvati socijalnim kreditom. Ovo je krenulo 15. septembra i sve banke treba da se priključe, a ovo je sjajan momenat da građani refinansiraju postojeće obaveze - kaže Uzelac.

On savetuje građane da se ne zadužuju samo zbog povoljnosti, pa dodaje i da je poenta da na tržištu postoji povoljnija opcija.

- Nekome ovo može biti zamka. namena kredita uvek treba da bude za nešto što traje duže od otplate kredite. Ako uziimate kredit za letovanje, otplaćivaćete ga narednih 6 godina. Sa novcem ide i odgovornost otplate kredita - kaže Uzelac.

Uzelac kaže da je kredit zaduženje budućnosti za današnju potrošnju, pa treba ozbiljno analizirati šta je odovljno vredno kako bi se zadužili.

- Kredit je finansijska prečica. Nemoguće je podići kredit a da niste izračunali ceo period otplate - kaže Uzelac.

