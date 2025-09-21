Slušaj vest

Generacije vozača verovale su da se vožnjom nizbrdo u neutralnom položaju, odnosno u "leru", štedi gorivo. Iako na prvi pogled ova praksa zvuči logično, istina je upravo suprotno.

Kada se vozilo kreće nizbrdo u "leru", motor mora stalno dobijati gorivo da se ne bi ugasio. U zavisnosti od tipa motora, na ovaj način se potroši između 0,5 i 0,7 litara goriva na sat. To znači da gorivo i dalje sagoreva, iako vozač ima utisak da vozi "besplatno".

Suprotno tome, kada je vozilo u brzini i kreće se nizbrdo, motor koristi takozvano kočenje motorom. U tom trenutku, gorivo se gotovo uopšte ne ubrizgava, jer brzina vozila održava rad motora. Na taj način se postiže stvarna ušteda goriva.

Aspekt sigurnosti

Pored potrošnje goriva, vožnja u "leru" je i manje bezbedna. Automobil može da uhvati preveliku brzinu i postane teško upravljiv. U toj situaciji, kočenje zavisi isključivo od kočnica, koje se mogu pregrejati i izgubiti efikasnost. Kada je vozilo u brzini, motor pruža prirodan otpor, sprečavajući nekontrolisano ubrzavanje i osiguravajući stabilniju i bezbedniju vožnju.

