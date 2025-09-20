SANJA DOBILA STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA ZA 40 DINARA! Izvučene prve nagrade nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" Evo ko su srećni dobitnici
Prvo izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre"Uzmi račun i pobedi"održano je na Prvom programu RTS-a.
Dobitnike je izvukao srpski atletičar i naš najbrži sprinter Aleksa Kijanović.
Prva nagrada električni automobil "fiat grande panda" ide Slobodanu Đorđeviću iz Stare Pazove čiji je račun bio 1.130 dinara.
Druga nagrada hibridni "fiat grande panda" ide Milijani Kondić iz Zrenjanina koja je potrošila 119 dinara.
Treća nagrada, trosobni stan u Zemunskim kapijama ide Sanji Vujić iz Zemuna, koja je imala račun od 40 dinara.
Od početka ciklusa je skenirano 190 miliona računa, rekla je voditeljka Milica Gacin.
Nagradni fond se sastoji od 10 automobila, i to pet hibridnih i pet električnih Fijat Grande Panda modela. Uz automobile, me]u nagradama je i pet stanova u Beogradu, u naselju "Zemunske kapije", ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni - dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 metar kvadratni.
Građani još od 1. maja unose fiskalne račune u aplikaciju "Uzmi račun i pobedi", a do sada je uneto ukupno 129 miliona računa, dok je registrovano 376.000 korisničkih naloga. Nagradnu igru organizuje Vlada Republike Srbije, uz podršku NALED-a.
U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.
Kurir/RTS