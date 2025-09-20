Nagradni fond nagradne igre Uzmi račun i pobedi su automobili i dupleksi

Prvo izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre"Uzmi račun i pobedi"održano je na Prvom programu RTS-a.

Dobitnike je izvukao srpski atletičar i naš najbrži sprinter Aleksa Kijanović.

Prva nagrada električni automobil "fiat grande panda" ide Slobodanu Đorđeviću iz Stare Pazove čiji je račun bio 1.130 dinara.

Foto: Printscreen/RTS

Druga nagrada hibridni "fiat grande panda" ide Milijani Kondić iz Zrenjanina koja je potrošila 119 dinara.

Foto: Printscreen/RTS

Treća nagrada, trosobni stan u Zemunskim kapijama ide Sanji Vujić iz Zemuna, koja je imala račun od 40 dinara.

Foto: Printscreen/RTS

Od početka ciklusa je skenirano 190 miliona računa, rekla je voditeljka Milica Gacin.

Nagradni fond se sastoji od 10 automobila, i to pet hibridnih i pet električnih Fijat Grande Panda modela. Uz automobile, me]u nagradama je i pet stanova u Beogradu, u naselju "Zemunske kapije", ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni - dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 metar kvadratni.

Građani još od 1. maja unose fiskalne račune u aplikaciju "Uzmi račun i pobedi", a do sada je uneto ukupno 129 miliona računa, dok je registrovano 376.000 korisničkih naloga. Nagradnu igru organizuje Vlada Republike Srbije, uz podršku NALED-a.

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.