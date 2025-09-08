Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas početak novog kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025“ i tom prilikom istakao da je nastavak nagradne igre pokazatelj potpune posvećenosti daljoj borbi protiv sive ekonomije.

On je na predstavljanju novog kruga nagradne igre u Palati „Srbija“ rekao da će u ovom ciklusu biti organizovano pet izvlačenja, da je prvo izvlačenje zakazano za 20. septembar na RTS-u, dok će poslednje izvlačenje biti 18. oktobra.

„Pripremili smo vredne nagrade - deset novih panda automobila i pet velikih stanova u naselju Zemunske kapije“, rekao je Mali.

Ministar je ukazao i da je veoma važno da građani, uprkos nagradnoj igri i nagradama, u kontinuitetu nastave da, nakon svake kupovine, uzimaju fiskalne račune.

„Svaki put kada ne uzmemo fiskalni račun, onaj ko taj račun nije izdao, dobija, a budžet i svi mi trpimo, jer iz novca koji dobijamo na takav način finansiramo povećanje plata i penzija, izgradnju škola, bolnica, sve ono od čega živi i od čega se gradi naša Srbija“, rekao je Mali.

Građani su zavoleli nafradnu igru Uzmi račun i pobedi Foto: JADRANKA ILIÆ/FOTO TANJUG

On je istakao da se, u poslednjih nekoliko godina, s obzirom na da nagradna igra dugo traje, svest građana Srbije umnogome promenila kada je u pitanju uzimanje fiskalnih računa i borba protiv sive ekonomije.

Mali je istakao i da skoro 400.000 građana Srbije već koristi aplikaciju „Uzmi račun i pobedi“ i da je do sada pristiglo oko 137 miliona računa.

Podsetio je i da građani još od 1. maja mogu da unose fiskalne račune u aplikaciju i da će oni učestvovati u izvlačenju.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji, koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom ove godine na teritoriji Srbije, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije „Uzmi račun i pobedi“, tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.

Ministar je podsetio da se ide sa digitalizacijom i da je uveden sistem e –fiskalizacije koji je u borbi protiv sive ekonomije od neprocenjivog značaja.

Navodeći da je to bio veliki reformski korak napred, on je podsetio i da se sada primenjuje i sistem elektronskih faktura.

„Davno su se u Srbiji fakture potpisivale i koristile u papiru. Sada to više nije tako. Imamo sistem e - faktura koji je izuzetno važan veliki reformski korak napred i velika stvar za našu privredu, za njenu konkurentnost, za transparentnost, za dalju borbu protiv sive ekonomije“, rekao je prvi potpredsednik Vlade.

On je istakao i da razvijen sistem za razmenu e-otpremnica.

„Taj sistem biće potpuno digitalizovan upravo kako bi se umanjila mogućnost sive ekonomije i nelegalnog poslovanja“, rekao je ministar Mali i pozvao sve koji se nisu upoznali sa sistemom da se upoznaju.

Ministar se osvrnuo i na sistem e-akciza.

„Kroz uvođenje e-akcize imaćemo preciznu i apsolutnu kontrolu nad svakim duvanskim proizvodom, što će dovesti do toga da imamo mnogo manje duvanskih proizvoda na nelegalnom tržištu. To je još jedan korak u borbi protiv sive ekonomije, ali na sistemski način“, rekao je Mali.

Uskoro počinju nova izvlačenje dobitnika Foto: JADRANKA ILIÆ/FOTO TANJUG

On je istakao i da se radi na uvođenju jednošalterskog sistema za sve koji se bave tranzitnim i izvoznim i uvoznim poslovima kako bi brže i konkurentnije mogli da posluju.

„Idemo u korak sa digitalizacijom, sa novim tehnologijama i u isto vreme šaljemo poruku da imamo nultu toleranciju prema sivoj ekonomiji. Na ovakav način, korak po korak, idemo ka potpunom suzbijanju sive ekonomije što nam je i cilj“, rekao je Mali.

On je zaključio da Srbija, bez obzira na blokade i one koji žele da naša zemlja stane, ide napred, da se radi na reformama i na svemu onome da građanima bude još bolje.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović izrazila je zadovoljstvo zbog novog ciklusa nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ koja je, kako je navela, još od 2017. godine postala etalon saradnje države, privrede i građana.

„Da su građani prihvatili i zavoleli nagradnu igru nedvosmisleno govore i brojke koje pokazuju da je do sada, u samo tri ciklusa elektronske nagradne igre, učestvovalo više od milion punoletnih građana koji su skenirali preko pola milijarde fiskalnih računa, od čega je oko 20 odsto plaćeno bezgotovinski“ rekla je Jovanović i dodala da je ova nagradna igra jedna od ključnih mera za jačanje svesti poreske kulture.

Savetnik u GIZ Zlatko Milikić rekao je da nemačka vlada posredstvom GIZ-a, a u saradnji sa NALED-om više od decenije podržava odlučne napore Ministarstva finansija i Vlade Srbije u suzbijanju sive ekonomije, dodajući da je nagradna igra jedna od ključnih aktivnosti u tom cilju.