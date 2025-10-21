Slušaj vest

Ako ste ovih dana planirali da kupite nekretninu u prirodi, a niste pronašli nešto po vašoj meri, mi vam donosimo jednu koja bi mogla da ispuni sva vaša očekivanja.

Prodaje se kuća u Poljanici kod Bečeja. Kuća ima 58 kvadratnih metara i košta samo 15.000 evra.

Sastoji se od ukupno četiri prostorije, dve spavaće sobe, kuhinje i dnevnog boravka.

Ova nekretnina u prirodi ima baštu od 5 ari.

Kako vlasnik nekretnine navodi u oglasu, kuća zahteva ulaganja. Podovi su betonirani u 3 prostorije. 

Struja je monofazna.

U neposrednoj blizini, nalazi se prodavnica, ambulanta, Osnovna škola, vrtić, kao i dom kulture, što budućem vlasniku predstavlja pravu olakšicu.

Takođe, vlasnik navodi da je kuća u vlasništvu 1/1.

