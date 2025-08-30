U Bariču, na 25 km od Beograda, na prodaju se nudi nova kuća od 530 i jedna manja od 30m2, a za njih i još 10 ari placa vlasnk traži 280.000 evra
Nekretnine
ZORAN PRODAJE NOVU KUĆU U BARIČU! Ima 530m2, a evo koliko traži za nju, jednu manju i 10 ari placa
Slušaj vest
Vlasnik ističe da se nekretnine i plac od 10 ari nalaze na lepom mestu u Bariču i detaljno opsiuje šta sve nova kuća od 530 kvadrata sadrži.
- Kuća se sastoji od prizemlja i dva sprata. Ima unutrašnje stepenice. U prizemlju pored stambenog dela nalazi se garaža, terasa i kotlarnica. Na spratovima, pored stambenog dela, nalaze se velike terase. Kuća poseduje tri trofazna električna merna mesta, kao i tri vodovodna - piđe Zoran u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora online.
U Bariču na prodaju dve kuće za 280.000 evra Foto: dijaspora.online
Vidi galeriju
On naglašava da u dvorištu postoji manja kuća od 30 m2.
- Moguća zamena za kuću ili vikendicu - kaže vlasnik i dodaje da je cene za nekretnine i plac 280.000 evra.
Reaguj
Komentariši