Vlasnik ističe da se nekretnine i plac od 10 ari nalaze na lepom mestu u Bariču i detaljno opsiuje šta sve nova kuća od 530 kvadrata sadrži.

- Kuća se sastoji od prizemlja i dva sprata. Ima unutrašnje stepenice. U prizemlju pored stambenog dela nalazi se garaža, terasa i kotlarnica. Na spratovima, pored stambenog dela, nalaze se velike terase. Kuća poseduje tri trofazna električna merna mesta, kao i tri vodovodna - piđe Zoran u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora online.

U Bariču na prodaju dve kuće za 280.000 evra Foto: dijaspora.online

 On naglašava da u dvorištu postoji manja kuća od 30 m2.

- Moguća zamena za kuću ili vikendicu - kaže vlasnik i dodaje da je cene za nekretnine i plac 280.000 evra. 

