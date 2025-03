- Autobuska stanica na 100 m, 5 km od auto puta, 1 km od tranzitnog za Beograd, 35 km do Beograda, 8 km do Smedereva tako i do Dunava i Sportskog aerodroma, 10 km do Morave i jezera ima ih dva. Do Marketa 500 m. Na koti 10 m višoj od Avale. Predivna flora i fauna. Ruža vetrova. Kuća prizemlje dve sobe, laminat, kuhinja - laminat, špajz ili ostava - pločice, hodnik - laminat, kupatilo - pločice. Veranda reljefne pločice ostakljena komplet, PVC stolarija komplet nameštena, nov nameštaj i tehnika. Iznutra španski zidovi, spolja prskana fasada. Potkrovlje siva faza po želji da se radi. Ima zaseban ulaz. Vlasništvo 1/1, Uknjiženo opštinski i republički katastar, Avio snimak, kućni broj 95 - detaljno je opisan raspored kuće i pristupnih saobraćajnica.