Dakle, oni koji do sada nisu odustali od ispisivanja čekova, u naredne dve godine moraće da ih zamene karticom, telefonom, gotovinom ili drugim sredstvom trenutne transakcije novca.

Čekove više neće primati ni banke na šalterima.

"Bundesbanka i Udruženje nemačkih banaka prekidaju obradu domaćih čekova na isteku 2027. godine", navodi centralna banka.

Preduzeća i organizacije koje još koriste čekove treba da provere efekte po svoj poslovni proces i pripreme se za neki drugi metod plaćanja.

Izbacivanje čekova iz upotrebe neće potresti mnogo ljudi Foto: Shutterstock

Bundesbanka ukazuje da se ček uglavnom već izgubio iz svakodnevnog poslovanja.

"Oblik plaćanja u papirnoj formi nije primeren digitalnoj eri, a povezan je sa visokim troškom obrade, koju je nemoguće potpuno automatizovati", navode.

Brojevi pokazuju da odlazak čekova neće potresti mnogo korisnika – 2007. nemačke banke su obradile 75,5 miliona transakcija tim sredstvom plaćanja, a prošle godine samo dva miliona, odnosno samo 0,01 odsto celokupng bezgotovinskog plaćanja.