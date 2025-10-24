Slušaj vest

Nakon više decenija od postavljanja nadgrobnih ploča zub vremena učini svoje pa se neretko dešava da je spomenik oštećen i da oštećenje mora da se sanira, a kamenorezaca je sve manje.

Jedan od retkih majstora dolazi iz sela Klenike koje se nalazi na putu od Vranja prema Prohoru Pčinjskom. Novica se ovim zanimanjem bavi preko 30 godina i nastavio je porodičnu tradiciju koju je u ovom poslu započeo njegov deda, a nastavio njegov otac.

Foto: T. S. /Kurir

- Treća sam generacija u porodici koja je nastavila sa ovim poslom. Težak je naporan i zahtevan. Treba najpre nabaviti materijal, uraditi po dogovoru spomenik, ispoštovati one koji su u bolu i tako… - kaže Novica.

Dodaje da je nekad teško odvojiti posao od emocija. Prema njegovim rečima nadgrobni spomenici najčešće se po narudžbini izrađuju od granita, a crni je najskuplji. Cena izrade nadgrobnih ploča uz materijal i ugradnju kreće se od 500 do 1.200 evra u zavisnosti od toga koja vrsta granita je u pitanju i iz koliko se delova izrađuje spomenik.

Foto: T. S. /Kurir

Sagovornik Kurira napominje da je bilo i skupljih narudžbina od po više hiljada evra.

- Materijal je poskupeo, izrada slika na spomeniku takođe košta - objašnjava Novica.

Prema njegovom rečima ranijih godina više se zarađivalo u ovom poslu. Na kraju sagovornik Kurira ističe da je jedna od najvažnijih stavki u poslu "kamenoresca ispoštovati dogovor o vremenu izrade i postavljanju spomenika sa naručicem spomenika, što uvek nije lako“.