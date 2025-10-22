Slušaj vest

Građani koji su korisnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) mogu u Srbiji ostvariti više vrsta novčanih naknada, pored redovne penzije.

Ove naknade predstavljaju dodatnu finansijsku podršku osobama koje su, zbog bolesti, povrede, telesnog oštećenja ili drugih životnih okolnosti, u posebno teškom položaju.

Tuđa nega

Pravo na naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvaruju osiguranici ili korisnici penzije kojima je zbog bolesti, invaliditeta ili starosti potrebna pomoć druge osobe u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti. Reč je o osobama koje nisu u stanju da se samostalno hrane, oblače, održavaju ličnu higijenu ili se samostalno kreću. Dakle, naknada se ne dodeljuje na osnovu materijalnog statusa, već prema zdravstvenom stanju i stepenu funkcionalne nesposobnosti.

Naknada za pomoć i negu drugog lica u 2025. godini iznosi 33.171,53 dinara, a prima je oko 82.000 korisnika i nije uslovljena visinom drugih primanja.

Pravo se ostvaruje na osnovu zahteva koji se podnosi u najbližoj filijali PIO fonda, uz obaveznu medicinsku dokumentaciju kojom se potvrđuje potreba za negom. Nakon podnošenja zahteva komisija fonda procenjuje zdravstveno stanje i donosi odluku o priznavanju prava.

“Važno je napomenuti da ova naknada ne zavisi od visine penzije, pa je mogu ostvariti i korisnici sa niskim i korisnici sa visokim penzijama, ako ispunjavaju medicinske kriterijume. Naknada se isplaćuje mesečno i ne utiče na iznos osnovne penzije”, navode iz PIO fonda.

Naknada za telesno oštećenje

Druga važna kategorija pomoći odnosi se na naknadu za telesno oštećenje. Pravo na ovu naknadu imaju osiguranici kod kojih je usled povrede na radu, profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom, došlo do trajnog telesnog oštećenja. U praksi to znači da osoba ima trajni gubitak ili značajno oštećenje određenog organa, ekstremiteta ili funkcije tela.

Visina naknade zavisi od stepena telesnog oštećenja. Za 100 odsto telesno oštećenje mesečni iznos naknade iznosi 13.821,10 dinara. Za niže stepene oštećenja iznosi se proporcionalno umanjuju – na primer, kod oštećenja od 70 odsto (IV stepen) iznos je oko 9.674 dinara, dok za 30 odsto oštećenja (VIII stepen) naknada iznosi oko 4.146 dinara.

Postupak za ostvarivanje prava uključuje podnošenje zahteva i dostavljanje medicinske dokumentacije, nakon čega komisija PIO fonda utvrđuje procenat telesnog oštećenja. Bitno je naglasiti da se pravo na ovu naknadu priznaje samo ako je povreda ili bolest u direktnoj vezi sa radnim mestom. Ukoliko je povreda nastala van radnog mesta osiguranici nemaju pravo na ovu naknadu.

Naknada za pogrebne troškove

Treća vrsta pomoći koju isplaćuje PIO fond odnosi se na pokrivanje pogrebnih troškova. Ovu jednokratnu naknadu može ostvariti lice koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije ili osiguranika. Uslov je da podnosilac zahteva dokaže da je platio troškove sahrane, najčešće računima i izvodima, i da zahtev podnese u roku od šest meseci od smrti korisnika.

Za 2025. godinu iznos ove naknade iznosi 76.369 dinara i isti je za sve kategorije korisnika. PIO fond je svake godine usklađuje u skladu sa rastom troškova života i prosečne zarade. Ova pomoć ima važnu socijalnu funkciju, jer rasterećuje porodice preminulih penzionera u trenutku kada se suočavaju sa neplaniranim troškovima.

ZAHTEV SE MORA PODNETI U PREDVIĐENOM ROKU Za sve naknade koje isplaćuje Fond PIO potrebno je podneti zahtev nadležnoj filijali ove institucije, zajedno sa propisanom dokumentacijom. Obrasci su dostupni u svakoj poslovnici i na zvaničnom sajtu Fonda. Veoma je važno da se zahtev podnese u propisanom roku, jer kašnjenje može značiti gubitak prava. Nakon podnošenja zahteva Fond razmatra dokumentaciju i donosi rešenje o priznavanju ili odbijanju prava. U slučaju odbijanja korisnik ima pravo žalbe. Naknade se isplaćuju mesečno ili jednokratno, zavisno od vrste prava.

Porodična penzija

Pravo na porodičnu penziju u Srbiji ostvaruju članovi porodice preminulog penzionera ili osiguranika koji je ispunio uslove za penziju, odnosno koji je imao najmanje pet godina staža. Ako je smrt nastupila zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, porodica stiče pravo bez obzira na dužinu staža.

Visina porodične penzije zavisi od broja članova porodice i obračunava se u procentu od penzije umrlog: za jednog člana 70 odsto, za dva člana 80 odsto, za tri 90, a za četiri ili više članova – 100 odsto. Pravo mogu ostvariti supružnici, vanbračni partneri, deca, kao i roditelji koje je preminuli izdržavao.

Udovica ima pravo ako je do smrti supruga napunila 53 godine, ako je postala potpuno nesposobna za rad ili ako ima decu koja ostvaruju pravo na porodičnu penziju i o njima brine. Ako je imala najmanje 45 godina, može steći pravo kad napuni 53 godine. Udovac pravo ostvaruje pod istim uslovima, ali uz starosnu granicu od 58 godina.

I bivši supružnici imaju pravo na porodićnu penziju

Porodičnu penziju mogu dobiti i bivši supružnici ili bivši vanbračni partneri, ukoliko im je sudom dosuđeno pravo na izdržavanje.

Deca imaju pravo na porodičnu penziju do 15 godina, odnosno do 20 ako idu u srednju školu, ili do 26 ako studiraju. Invalidna deca to pravo zadržavaju trajno, dok traje nesposobnost za rad. Penzija se produžava i ako je školovanje prekinuto zbog bolesti ili služenja vojnog roka. Roditelji umrlog osiguranika mogu ostvariti pravo ako su navršili 65 (muškarci), odnosno 60 godina (žene), ili su potpuno nesposobni za rad.

Prema podacima Fonda PIO iz jula 2025. godine, u Srbiji ima oko 1,66 miliona penzionera – od čega više od 1,11 miliona korisnika starosne penzije, 322.000 porodičnih penzionera i oko 225.000 korisnika invalidske penzije.