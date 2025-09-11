Slušaj vest

Fond je raspisao javnu nabavku za uvođenje sistema aplikacija koje će koristiti veštačku inteligenciju, a vrednost investicije procenjena je na 800 miliona dinara (6,8 miliona evra).

Cilj je da se masovnom obradom dokumentacije i drugim inovacijama korisnicima omogući brži pristup informacijama i smanji administracija. 

Novi "ekosistem aplikacija" biće osmišljen tako da donese personalizovane usluge, pouzdanije podatke i jednostavniju komunikaciju.

Fond PIO svakodnevno raspolaže ogromnom količinom dokumenata. Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, bez sistematične obrade, to dovodi do kašnjenja i grešaka.

- Savremena rešenja omogućavaju da se ovaj proces ubrza i učini preciznijim, a sami službenici oslobode rutinskih poslova i usmere na aktivnosti koje zahtevaju stručnu procenu - piše u tekstu javne nabavke.

Sistem će obuhvatiti tri glavne komponente:

  • "Četbot" aplikacija: Automatizovani komunikacioni kanal koji će pružati informacije građanima preko sajta Fonda. U javnom režimu, biće dostupne zvanične informacije i obrasci, dok će u personalizovanom režimu korisnici, prijavom preko portala eUprave, dobiti pristup ličnim podacima. Glavni cilj je smanjenje opterećenja za kontakt centre i šaltere.
  • Aplikacija za masovnu obradu dokumentacije: Ova aplikacija će koristiti veštačku inteligenciju za obradu elektronskih i fizičkih dokumenata. Očekuje se da će značajno rasteretiti zaposlene, povećati preciznost i ujednačiti praksu u radu.
  • Proširenje sistema za pregled istorijskih informacija: Uspostaviće se napredni sistem za pregled podataka koji integriše informacije iz internih i eksternih izvora, a sve se prikazuje korisnicima preko portala.

Potencijalni ponuđači mogu da dostave svoje ponude do 13. oktobra. Ugovor će trajati 12 meseci.

Kurir Biznis/Kamatica/Nova ekonomija

Ne propustitePenzionerKO PRIMA PENZIJU - OBAVEZNO NEKA DOSTAVI OVAJ PAPIR! Bez njega mogu odmah da vam je ukinu, rešite to na vreme
novac na šalteru
PenzionerSVE NAKNADE NA KOJE IMATE PRAVO OD PIO FONDA: Penzioneri ovo mogu da traže bez problema, ako ispune 3 uslova
penzioneri šetaju ulicom
PenzionerKO IMA PRAVO DA NASLEDI PORODIČNU PENZIJU? Lista je dugačka, ali postoje uslovi koji morate da ispunite
Dvoje starijih ljudi se grle
PenzionerSTVARI KOJE MORATE DA URADITE PRE ODLASKA U PENZIJU! Čak ni zahtev ne možete da podnesete bez njih, pratite korake
penzioneri