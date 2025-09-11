Problemi u isplati ruskih penzija penzionerima u Srbiji

Fond je raspisao javnu nabavku za uvođenje sistema aplikacija koje će koristiti veštačku inteligenciju, a vrednost investicije procenjena je na 800 miliona dinara (6,8 miliona evra).

Cilj je da se masovnom obradom dokumentacije i drugim inovacijama korisnicima omogući brži pristup informacijama i smanji administracija.

Novi "ekosistem aplikacija" biće osmišljen tako da donese personalizovane usluge, pouzdanije podatke i jednostavniju komunikaciju.

Fond PIO svakodnevno raspolaže ogromnom količinom dokumenata. Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, bez sistematične obrade, to dovodi do kašnjenja i grešaka.

- Savremena rešenja omogućavaju da se ovaj proces ubrza i učini preciznijim, a sami službenici oslobode rutinskih poslova i usmere na aktivnosti koje zahtevaju stručnu procenu - piše u tekstu javne nabavke.

Sistem će obuhvatiti tri glavne komponente:

"Četbot" aplikacija: Automatizovani komunikacioni kanal koji će pružati informacije građanima preko sajta Fonda. U javnom režimu, biće dostupne zvanične informacije i obrasci, dok će u personalizovanom režimu korisnici, prijavom preko portala eUprave, dobiti pristup ličnim podacima. Glavni cilj je smanjenje opterećenja za kontakt centre i šaltere.

Aplikacija za masovnu obradu dokumentacije: Ova aplikacija će koristiti veštačku inteligenciju za obradu elektronskih i fizičkih dokumenata. Očekuje se da će značajno rasteretiti zaposlene, povećati preciznost i ujednačiti praksu u radu.

Proširenje sistema za pregled istorijskih informacija: Uspostaviće se napredni sistem za pregled podataka koji integriše informacije iz internih i eksternih izvora, a sve se prikazuje korisnicima preko portala.

Potencijalni ponuđači mogu da dostave svoje ponude do 13. oktobra. Ugovor će trajati 12 meseci.