Za učenike i studente koji koriste porodičnu penziju, početak školske godine je vreme kada Fondu PIO treba dostaviti potvrde o školovanju, kako bi penzija nastavila nesmetano da se isplaćuje.

Prema Zakonu o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju. Penzija pripada do završetka školovanja, a najduže do 20. godine ako pohađa srednju školu, odnosno do 26. godine ako studira.

Rok za dostavljanje potvrde o školovanju za učenike srednjih škola je u septembru, odmah po upisu školske godine. Studenti potvrde o upisu nove godine dostavljaju Fondu u oktobru, odmah po upisu, dok oni koji upisuju u novembru potvrdu predaju čim završe upis.

Potvrda mora sadržati podatke o identitetu deteta, ustanovi koja je izdaje, školsku godinu na koju se odnosi i status učenika ili studenta. Takođe, potrebno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija. Potvrde se mogu predati lično ili poslati poštom.

Blagovremenim dostavljanjem potvrde o školovanju, isplata porodične penzije će se redovno nastaviti.