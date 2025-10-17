Slušaj vest

Poslodavac nudi smeštaj za 100 evra mesečno i besplatan prevoz do posla, kao i platu od 14,70 evra bruto po satu, što je oko 2.350 evramesečno.

Prema saopštenju agencije za zapošljavanje Jobtina, posao se sastoji od utovara kamiona i pražnjenja kontejnera za smeće. Posao obuhvata dane od ponedeljka do petka, u jednoj smeni - od 4 ujutro do oko 13 ili do 14 časova. Oni koji su voljni mogu zaraditi dodatni novac subotom. Kompanija naglašava da je ovo zanimanje za fizički sposobne ljude, spremne za rad na otvorenom.

Firma se nalazi u Echensburgu, u zapadnoj Nemačkoj.

Veliko interesovanje među Evropoljanima

Ponuda je privukla je mnoge kandidate. Komentarima dominiraju postovi ljudi koji žele da odu što je pre moguće, ohrabreni jednostavnim pravilima i mogućnošću trenutnog zapošljavanja.

"Molim vas, pošaljite mi poruku", piše jedan Poljak.

