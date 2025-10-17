Štednja kroz investicione fondove

- Štednja se može tumačiti kao investicija i tu negde investicioni fondovi isprepliću upravo ta dva termina. Kada govorimo o štednji, u principu govorimo o situaciji gde vi vremenom prikupljate neki novac za neke vaše buduće potrebe, dok investicija podrazumeva neko aktivno upravljanje tim novcem, odnosno investiranjem, ulaganjem, a sa ciljem dobiti. Investicioni fond je jedan elegantan način gde vi praktično štednjom, bez pretirane aktivnosti sa strane ulagača, odnosno štediše, poveravate taj novac jednom timu profesionalaca koji na jedan odgovoran i transparentan način ulaže upravo taj novac u različite imovine, kao što su obveznice, akcije, domaća strana tražite kapitala, depozite u bankama, da kažemo, likvidnu imovinu, nadamo se i nekretninama u narodnom periodu i praktično iz svih tih ulaganja ostvaruje prinos za investitora - objašnjava Popović.

- Za prosečnog građanina, ulaganje u investicione fondove, ono što je česta zabluda, kako je to nešto što je previše komplikovano, kako je to nešto što je rezervisano isključivo za neke bogatije slojeve društva i mućne investitore. To je nešto na čemu mi dosta komuniciramo, dosta radimo sa našim investitorima. Minimum ulaganja, to je ono što prvo moram da kažem, ne postoji. Praktično mi u našem portfoliju imamo klijente koji ulažu svega nekoliko hiljada dinara, bilo to na mesečnom nivou, do naravno onih ulagača, sa većim iznosima. Ono što je komforno kod investicionih fondova, je da investitor sam definiše dinamiku, praktično možete ulagati u onom momentu kada ima neki novac na raspolaganju, može to biti na mesečnom nivou ili jednokratnom uplatom. I suštinski vi na taj način, uplatom u fond, stičete nekakve investicione jedinice koje naravno, kada taj novac investiramo, vrednost te jedinice raste i praktično vi ostvarujete taj prinos. Procedure su jednostavne, fondovi jesu regulisane finansijske institucije, vi naravno potpisujete određen broj dokumenata u cilju razumevanja u šta pre svega mi to ulažemo.