Slušaj vest

Evropljanima je od strane Evropske centralne banke upućena neobična poruka u kojoj se savetuje štednja u kešu. Kako su izračunali evropski stručnjaci, svaki žitelj EU trebalo bi da bude opskrbljen sa 70 do 100 evra u kešu, da bi mogao da pokrije osnovne potrebe tokom 72 sata.

Tanja Marković, koja živi i radi u Holandiji, ovim povodom govorila je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija".

Istakla je da je Holandija u periodu pandemije gotovo potpuno ukinula upotrebu gotovine i prešla na bezkontaktno plaćanje.

Foto: Kurir Televizija

- U poslednjih par meseci vlada Holandije dala je savet da bi bilo dobro da svaka kuća ima 70 evra po osobi dnevno, puta sedam dana. To je preporuka, ništa drugo. Nije bilo poruka u smislu pravite zalihe hrane, kupujte vodu. Samo gotovina. Holandija nema toliko straha od rata, koliko se oseća situacija sa migrantima. Živim blizu vojne baze i prisustvo vojnih aviona i vežbi jeste češće, ali nije alarmantno. Postoji dobro razrađen SMS sistem koji se šalje samo regionalno, ako je potrebno - ističe ona.

Marković podseća i na situaciju sa nuklearnim postrojenjima u Belgiji.

- Dobijali smo pakete sa pilulama koje bi trebalo da se uzmu u slučaju pojačane radijacije. Samo ih ubace u sanduče, niko ništa posebno ne objašnjava. Holandija je prilično relaksirana što se tiče tih stvari. U doba korone ljudi su masovno kupovali toalet papir, konzerve i vodu, ali vlada je tada smirivala narod i govorila da ima dovoljno zaliha. Danas su vesti mirne, nema dramatizacije - rekla je Marković.

Foto: Kurir Televizija

Međutim, u pojedinim državama EU u poslednje vreme apeluje se i na prikupljanje hrane za najmanje 72 sata. O tome je za "Redakciju" govorio Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

- Praksa je pokazala, još od pandemije COVID-a i prirodnih nepogoda, da je glavni problem bio finansijski. Ljudi su navikli na kartice i digitalno plaćanje, a kada je bankovni sistem pogođen, ostajali su bez sredstava. Sada se govori i o sajber napadima, ratu u Ukrajini i potencijalnom širenju sukoba, pa države savetuju građane da imaju određenu količinu gotovine kako bi mogli da izdrže jedan period bez oslanjanja na banke. Sve više se pokazuje da sajber napadi postaju deo hibridnog, ali i direktnog ratovanja. Zato je preporuka da postoji rezerva novca i hrane, u slučaju pada čitavog sistema snabdevanja. Vidimo da sve više evropskih država uvodi ovakve preporuke. Švedska je čak davala i uputstva u slučaju nuklearnog napada. Postoji i određena doza širenja panike - objasnio je Đurić.

PANIKA U EU, SAVETOVALI GRAĐANE DA PRIPREME OVU KOLIČINU KEŠA - Dovoljno da pokrije potrebe za 72 sata, evo o čemu se radi! U Holandiji delili i čudne pilule Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs