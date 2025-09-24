Da li zapravo znamo šta znači štednja? Saveti za štednju bez odricanja: Nije važna količina zarade!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da od 1. decembra sledi povećanje penzija od 12,2 odsto, a paralelno rastu i plate, minimalac i druga davanja. Sve su to mere koje direktno utiču na životni standard građana.
Ali, dok država povećava primanja, postavlja se pitanje kako mi pojedinačno raspolažemo novcem, kako štedimo i da li uopšte znamo šta znači štednja.
Detaljnije o konceptu štednje i zarade, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je Dušan Uzelac sa portala Kamatica.
- Ako smo naučili da potrošimo sve što primamo i dobijamo kao zaradu, onda će uvek tako biti, čak i kada se poveća taj iznos. Ja uvek ističem da nije krucijalna količina novca, već znanje kako njime upravljati. Ova uredba je polovična, tiče se samo onih koji su pri državnoj upravi, a poenta tržišta jeste da zakon to ne može da vam definiše, niti jedan političar ne zarađuje platu za pojedinca, vi je zarađujete, vaša poslovna aktivnost je nešto sa čim trgujete u svetu. Dakle, sve se svodi na vaše sposobnosti i kako ćete to naplatiti - započeo je Uzelac, pa nastavio o shvatanju koncepta štednje:
- Od stava da naplatite vaše sposobnosti zavisi vaša plata. Štednja je jednostavna, ona je gomila koja se generiše i nastaje upravljanjem finansijama. Dakle, to nije aktivnost ili odricanje, već rezultat upravljanja finansija.
