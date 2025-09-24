- Ako smo naučili da potrošimo sve što primamo i dobijamo kao zaradu, onda će uvek tako biti, čak i kada se poveća taj iznos. Ja uvek ističem da nije krucijalna količina novca, već znanje kako njime upravljati. Ova uredba je polovična, tiče se samo onih koji su pri državnoj upravi, a poenta tržišta jeste da zakon to ne može da vam definiše, niti jedan političar ne zarađuje platu za pojedinca, vi je zarađujete, vaša poslovna aktivnost je nešto sa čim trgujete u svetu. Dakle, sve se svodi na vaše sposobnosti i kako ćete to naplatiti - započeo je Uzelac, pa nastavio o shvatanju koncepta štednje: