Avgust se bliži kraju, a sa njim i period godišnjih odmora i letovanja. Povratak sa mora donosi pune uspomene, ali i prazne novčanike. Računi, školske obaveze i najavljena poskupljenja podsećaju građane da opuštanje na plaži ima svoju cenu.

Letovanje na kredit – realnost za mnoge porodice

Iako su cene aranžmana bile više nego prošle godine, turističke agencije beleže dobru sezonu. Veliki broj građana letovanje plaća na rate, koristeći kreditne kartice ili pozajmice.

– Na more smo išli sa dvoje dece, a samo smeštaj i prevoz koštali su nas više od hiljadu evra. Da nije rate na karticu, teško da bismo mogli da priuštimo letovanje – kaže Milan iz Sremske Mitrovice.



Prosečni troškovi letovanja po porodici: 800–1.500 evra, zavisno od destinacije i broja članova porodice.

Dok su julski i avgustovski dani bili rezervisani za plažu i putovanja, septembar donosi prvu „hladnu vodu“. Računi za struju i komunalije, ali i troškovi za školsku opremu, dodatno opterećuju kućni budžet.

Za jednog đaka prvaka, prosečni troškovi uključuju:

Knjige i radne sveske: 8.000–10.000 dinara

Dodatna školska oprema: 5.000–6.000 dinara

Nova garderoba i obuća: 10.000–15.000 dinara

– Deca kreću u školu, knjige i pribor su preskupi, a letovanje je već „pojelo“ pola plate. Sad nam predstoji period stezanja kaiša – priznaje Jelena, majka troje dece.

Kako kažu u prodavnicama školskog pribora, ali i u marketima, krajem avgusta najviše se kupuje na ček. Roditelji koriste ovu mogućnost kako bi obezbedili sve potrebno za polazak u školu, ali i za svakodnevnu prehranu domaćinstva.

– Čekovi su mi spas, bez toga ne bih mogla da obezbedim sve knjige i garderobu za decu. Kad sve saberem, septembar je najteži mesec u godini – kaže Zorica, majka dvoje školaraca iz Mitrovice.

Prodavci potvrđuju da je poslednjih dana avgusta promet na čekovima i kreditnim karticama dupliran, u odnosu na ostatak godine.

Prema podacima turističkih agencija, Grčka, Turska i Crna Gora i dalje su bile najtraženije destinacije. Iza statistike se krije realnost – građani su najčešće birali aranžmane sa odloženim plaćanjem, dok su putovanja u „last minute“ ponudi bila najtraženija.

Banke beleže da se u julu i avgustu značajno povećala upotreba kreditnih kartica, a potrošački krediti za godišnje odmore i dalje su među najpopularnijima.

Septembar je vreme povratka u realnost, kada se sabiraju troškovi i pravi računica. Dok se letnje uspomene prepričavaju, većina građana ostaje suočena sa pitanjem: kako se izboriti sa praznim novčanicima i dugovima koji stižu odmah nakon povratka sa mora.

Za mnoge porodice, septembar je mesec kada se prvo počinje štedeti, a potom planira sledeće letovanje – da bi proslava i odmor sledeće godine bili bez stresa i dugova.