BEOGRAD - Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da je predsednici Evropske komisije, Ursuli fon der Lajen, predao pismo sa molbom da Srbija bude izuzeta od carina i novih kvota oko čelika, iako to mogu da budu samo Norveška, Island i Lihtenštajn.

"Takođe sam zamolio i verujem da će Evropska komisija naći način da zemljama kandidatima makar za malo ublaži status i nešto po tom pitanju olakša", rekao je Vučić nakon sastanka sa Fon der Lajen u Beogradu.

Govoreći o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), kazao je da kada je kompanija pod američkim, onda je de fakto i pod evropskim sankcijama.

Predsednik objašnjava da je Srbija i po američkim i pod evropskim sankcijama Foto: Promo

"Taj problem za nas nije lako rešiv. Nadam se da ćemo u svim pitanjima od značaja za energetsku bezbednost i stabilnost Srbije imati podršku i pomoć EU", rekao je Vučić.

Dodao je da će Srbija nastaviti da razvija energetsku infrastrukturu sa Evropom i da će se graditi interkonektori prema Severnoj Makedoniji i Rumuniji.

"Da vidimo kako i na koji način da osnažimo Srbiju u smislu mogućnosti diverzifikacije izvora energije", kazao je on.

Dodao je da su razgovarali o očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o dijalogu Beograda i Prištine, dodajući da veruje da će on moći da se nastavi u konstruktivnom tonu.

"Ja neću koristiti priliku da kritikujem nekog drugog, osim što ću reći da je za tango potrebno dvoje", kazao je Vučić.