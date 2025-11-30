Slušaj vest

Prodavac navodi da je konačna cena 57.000 evra, uz mogućnost dogovora za ozbiljne kupce koji odmah plaćaju.

Kuća ima tri sprata, a svaki nivo poseduje sopstveni balkon. Prvi i drugi sprat uređeni su kao odvojeni stanovi pune veličine, sa spavaćom sobom, kupatilom, kuhinjom i dnevnim boravkom, dok drugi sprat ima i dodatnu ostavu. Treći sprat nudi tri sobe i kupatilo, što omogućava adaptaciju prema potrebama budućeg vlasnika – bilo kao još jedan stan, više manjih jedinica ili veliki zajednički prostor.

Prostran podrum obuhvata vešeraj, dve ostave, tri sobe i još jedno kupatilo, što dodatno povećava funkcionalnost kuće i otvara mogućnost za različite namene, od skladišnog prostora do radionice ili poslovnog dela.

Posebno vredan dodatak je takozvana plava kuća u dvorištu, površine oko 100 kvadratnih metara, potpuno opremljena i spremna za korišćenje. Sadrži kuhinju, kupatilo i tri spavaće sobe, pa može služiti kao zaseban dom za članove porodice ili kao odlična prilika za izdavanje.

Zbog velike kvadrature, više stambenih jedinica i dodatne nekretnine na placu, ova nekretnina privlači kupce koji traže spoj porodičnog doma i investicionog potencijala.