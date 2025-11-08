Potpuno nova kuća sa 3 spavaće sobe prodaje se za samo 33.000 evra: Svi joj traže manu, ali nema je: Savršena prilika za investiciju u Srbiji
Amazon, poznat kao globalna platforma za kupovinu svega, od elektronike do odeće, sada nudi i neočekivanu opciju, kuću. Reč je o modularnom, prefabrikovanom domu brenda Generisch, koji se može naručiti direktno preko platforme.
Ova mini-kuća je sklopiva i mobilna, dostupna u verzijama sa 2 ili 3 spavaće sobe, prostranim dnevnim boravkom, kao i potpuno opremljenom kuhinjom i kupatilom. Njena konstrukcija omogućava jednostavno postavljanje i brzu adaptaciju prostora, što je čini pogodnom za vikendice, dodatni smeštaj ili kao minimalistički stalni dom, navodi se na stranici Amazona.
Cena kuće iznosi 33.732,38 €, uz dodatni trošak dostave za Srbiju od 4,98 €, dok je predviđeni rok isporuke između 24. novembra i 1. decembra. Kupovina je moguća po jedinici, a povrat je obezbeđen do 31. januara 2026. ili u roku od 30 dana od prijema, zavisno šta kasnije nastupi.
Alternativa klasičnim kućama
Zbog rasta cena građevinskog materijala i zemljišta, mnogi traže alternativu klasičnim kućama. Jedno od rešenja su modularne, prefabrikovane kuće, koje se sve češće mogu naručiti i online.
Ideja modularnih kuća nije nova, još početkom 20. veka u SAD-u kompanija Sears, Roebuck and Co. prodavala je kuće putem kataloga pod nazivom “Sears Modern Homes”.
Kupci su kuću mogli naručiti direktno iz kataloga, dobijajući sve delove – od građevinskog materijala, vrata i prozora, do eksera. Kuće su se mogle sastaviti samostalno ili uz pomoć lokalnih majstora, a više od 70.000 primeraka je prodato širom SAD-a. Cene su se kretale od 600 do 2.500 dolara, što ih je činilo pristupačnom alternativom tradicionalnim kućama. Danas se, po ovom modelu, slična praksa sve više pojavljuje i u Evropi.
Biznis Kurir/Dnevno.hr