Slušaj vest

Amazon, poznat kao globalna platforma za kupovinu svega, od elektronike do odeće, sada nudi i neočekivanu opciju, kuću. Reč je o modularnom, prefabrikovanom domu brenda Generisch, koji se može naručiti direktno preko platforme.

Ova mini-kuća je sklopiva i mobilna, dostupna u verzijama sa 2 ili 3 spavaće sobe, prostranim dnevnim boravkom, kao i potpuno opremljenom kuhinjom i kupatilom. Njena konstrukcija omogućava jednostavno postavljanje i brzu adaptaciju prostora, što je čini pogodnom za vikendice, dodatni smeštaj ili kao minimalistički stalni dom, navodi se na stranici Amazona.

Cena kuće iznosi 33.732,38 €, uz dodatni trošak dostave za Srbiju od 4,98 €, dok je predviđeni rok isporuke između 24. novembra i 1. decembra. Kupovina je moguća po jedinici, a povrat je obezbeđen do 31. januara 2026. ili u roku od 30 dana od prijema, zavisno šta kasnije nastupi.

Foto: Profimedia

Alternativa klasičnim kućama

Zbog rasta cena građevinskog materijala i zemljišta, mnogi traže alternativu klasičnim kućama. Jedno od rešenja su modularne, prefabrikovane kuće, koje se sve češće mogu naručiti i online.

Ideja modularnih kuća nije nova, još početkom 20. veka u SAD-u kompanija Sears, Roebuck and Co. prodavala je kuće putem kataloga pod nazivom “Sears Modern Homes”.