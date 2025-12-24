Slušaj vest

Dizelaši i dalje zauzimaju važno mesto na tržištu polovnih vozila zahvaljujući niskoj potrošnji goriva i dugom radnom veku kada se pravilno koriste. Problemi nastaju onda kada se dizel kupuje bez razumevanja njegovih tehničkih zahteva i načina eksploatacije.

Savremeni dizel motori su tehnološki kompleksni i osetljivi na neadekvatnu upotrebu. Zbog toga se prilikom njihove kupovine često prave greške koje početnu uštedu lako mogu pretvoriti u skupe popravke.

Kupovina dizela bez razmatranja načina vožnje

Jedna od najčešćih grešaka je izbor dizel automobila bez sagledavanja stvarnog načina korišćenja. Ovi motori su projektovani da rade na optimalnoj radnoj temperaturi i pod konstantnim opterećenjem. Česte kratke relacije, hladni startovi i isključivo gradska vožnja dugoročno im ne prijaju.

U takvim uslovima motor nema dovoljno vremena da se zagreje, proces regeneracije izduvnog sistema se prekida, a pojedini delovi se zapušavaju brže nego što je predviđeno. Dizel koji je godinama korišćen isključivo u gradu često može biti problematičniji od vozila sa većom kilometražom koje je voženo na otvorenom putu.

Zanemarivanje problema sa DPF filterom

Filter čestica (DPF) ima zadatak da zadržava čvrste čestice poput čađi nastale tokom sagorevanja goriva, čime značajno smanjuje emisiju štetnih gasova.

DPF nema strogo definisan vek trajanja, ali proizvođači daju okvirne preporuke za njegovu zamenu. Najčešće se navodi period od oko 80.000 kilometara ili četiri godine, u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Povećana potrošnja goriva, pad snage ili problemi sa regeneracijom mogu biti znak da se filter približava kraju radnog veka.

Važno je znati da nepostojanje upozoravajuće lampice na instrument tabli ne garantuje da sistem funkcioniše ispravno. Zamena DPF filtera je skupa i zavisi od marke i godišta vozila. Cena novog filtera za putničke automobile iznosi oko 1.000 evra, dok se zamenske varijante nižeg kvaliteta mogu pronaći po nižoj ceni, uz dodatne troškove ugradnje.

Potcenjivanje značaja hladnog starta

Provera hladnog starta je jedan od ključnih trenutaka pri pregledu polovnog dizelaša, ali se često zanemaruje. Upravo tada se najlakše uočavaju potencijalni problemi, neujednačen rad, nestabilni obrtaji ili pojačano dimljenje.

Ako prodavac unapred zagreje motor pre dolaska na pregled, to bi trebalo da bude signal za oprez i razlog da se insistira na dodatnoj kontroli.

Slepo poverenje u malu kilometražu

Mala kilometraža se često smatra sigurnim pokazateljem dobrog stanja, ali kod dizel motora to ne mora biti pravilo. Vozilo sa manjim brojem pređenih kilometara, koje je uglavnom korišćeno na kratkim relacijama, može biti u lošijem tehničkom stanju od automobila sa većom, ali realnom kilometražom stečenom na otvorenom putu.

Bez kompletne servisne istorije, računa i dokumentacije, podaci o kilometraži mogu biti nepouzdani. Prilikom kupovine važnije je obratiti pažnju na stanje motora, izduvnog sistema i šasije nego na sam broj na instrument tabli.

Zapostavljanje provere injektora i turbine

Sistem ubrizgavanja goriva pod visokim pritiskom i turbopunjač spadaju među najvažnije, ali i najskuplje komponente dizel motora. Njihovi problemi često se razvijaju postepeno i neprimećeno.

Slabiji odziv motora, kašnjenje pri dodavanju gasa, povećana potrošnja goriva ili blago zviždanje turbine mogu biti rani znaci ozbiljnog habanja. Kod polovnog vozila važno je posmatrati ponašanje motora u različitim režimima vožnje, a ne samo tokom lagane probne vožnje.

Štednja na pregledu i dijagnostici

Pokušaj da se uštedi na stručnom pregledu jedna je od najskupljih grešaka kod kupovine dizelaša. Dijagnostika u nezavisnom servisu ili kod iskusnog mehaničara košta znatno manje od potencijalnih popravki skrivenih kvarova.

Stručna provera može otkriti stanje DPF filtera, injektora, pritiska u sistemu i kvarove koje prosečan vozač ne može sam da uoči. Kako piše Autobild, detaljan pregled bi prilikom kupovine polovnog dizela trebalo da bude standard, a ne izuzetak.

Polovni dizel automobil može biti odličan izbor ako se kupuje promišljeno. Ključno je uzeti u obzir način vožnje, tehničko stanje vozila i ne preskakati stručni pregled. Upravo ti faktori odlučuju da li će dizelaš biti pouzdan saputnik ili izvor nepotrebnih troškova.