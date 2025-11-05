Slušaj vest

Kod starog "Rodića", prvog beogradskog hipermarketa, nedaleko od Kvantaša, planirana je izgradnja novog mešovitog gradskog centra sa više od 1.800 stanova, osnovnom školom i vrtićem, vidi se iz Nacrta Plana detaljne regulacije dela bloka između saobraćajnica C47, C50 i T6, u okviru privredne zone Autoput na Novom Beogradu, za koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda oglasio javni uvid.

Planom je obuhvaćena površina od oko 10 hektara, a cilj je formiranje mešovitog gradskog centra sa stanovanjem, poslovnim sadržajima i objektima javne namene.

Na lokaciji je predviđena ukupna bruto građevinska površina od 200.930 m², od čega se 13.410 m² odnosi na objekte javne namene, a 187.520 m² na stambene i poslovne sadržaje.

Planom je predviđeno 1.870 stanova za oko 4.675 stanovnika, kao i 738 zaposlenih u okviru poslovnih kapaciteta.

Planirana je izgradnja predškolske ustanove kapaciteta 270 dece (na parceli površine 4.231 m², bruto površine objekta 2.538 m²), kao i osnovne škole za 480 učenika (na parceli površine oko 12.077 m², bruto površine objekta 10.872 m²).

Unutar obuhvata plana biće uređena i mreža saobraćajnica, zelene površine, kao i pristupi objektima javnih službi.