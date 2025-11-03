Slušaj vest

- Izgradnja obilaznice oko Užica, dužine 4,85 kilometara, predstavlja veliki inženjerski poduhvat jer je na deonici predviđena izgradnja 8 mostova i 23 potporna zida - rekao je Božović.

Prema njegovim rečima "deonica će imati dve vozne trake širine po 3.25m, sa dve ivične trake od po 0,35m i bankinama širine 1.50m, sa obe strane puta. Projektovana dozvoljena brzina kretanja vozila na obilaznici iznosi 60km/h.

Foto: Kurir/Z.G.

- U toku su radovi na izgradnji mosta preko reke Đetinje, koji je najznačajniji objekat na obilaznici oko Užica. Radi se o lučnom mostu dužine 290 metara, sa rasponom luka od 160 metara, čija će visina gornje kote mosta, u odnosu na nivo reke, iznositi 90 metara. Trenutno se izvode radovi na izgradnji pristupnog puta za temelje luka sa desne strane, dok je put za temelj luka mosta sa leve strane završen - rekao je Božović.

Foto: Kurir/Z.G.

Luk će se raditi u segmentima, a zatim je planirana izgradnja stubova i izgradnja cele konstrukcije. Planirani period za izgradnju je oko 30 meseci ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili.