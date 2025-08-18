VAŽNO ZA SVE KOJI PUTUJU U GRČKU! Zatvara se obilaznica oko Soluna, evo kuda ćete sada morati na more
Noćas od 22.15 do ujutru do 5.00 časova biće uvedene privremene mere na obilaznici oko Soluna u pravcu istoka, prema Halkidikiju, koja će biti privremeno zatvorena, a sav saobraćaj biće preusmeravan kroz centar grada, izjavila je Ana Nikolić iz turističke agencije Nikana Travel.
"Saobraćajna policija Soluna u obaveštenju je navela i da će radovi na održavanju rasvete na zapadnom delu obilaznice biti izvođeni u utorak i sredu, 19. i 20. avgusta, od 07.00 do 16.00 časova. Saobraćajana policija će regulisati saobraćaj tokom izvođenja radova, sa naizmeničnim delimičnim zatvaranjem desne trake u oba smera", rekla je ona, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Dodala je da policija preporučuje vozačima da u ovom periodu koriste alternativne pravce, kroz centar grada.
