Noćas od 22.15 do ujutru do 5.00 časova biće uvedene privremene mere na obilaznici oko Soluna u pravcu istoka, prema Halkidikiju, koja će biti privremeno zatvorena, a sav saobraćaj biće preusmeravan kroz centar grada, izjavila je Ana Nikolić iz turističke agencije Nikana Travel.

"Saobraćajna policija Soluna u obaveštenju je navela i da će radovi na održavanju rasvete na zapadnom delu obilaznice biti izvođeni u utorak i sredu, 19. i 20. avgusta, od 07.00 do 16.00 časova. Saobraćajana policija će regulisati saobraćaj tokom izvođenja radova, sa naizmeničnim delimičnim zatvaranjem desne trake u oba smera", rekla je ona, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Dodala je da policija preporučuje vozačima da u ovom periodu koriste alternativne pravce, kroz centar grada.

Kurir.rs/Telegraf Biz

